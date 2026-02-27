Controller, Utbildning och arbetsmarknad
2026-02-27
Vill du vara med och bidra med dina ekonomiska analyser i en verksamhet som skapar förutsättningar för barn, elever och vuxnas lärande? Utbildningsförvaltningen söker controllers som vill arbeta verksamhetsnära med kvalificerad ekonomistyrning i en av samhällets viktigaste verksamheter.
Hos oss får du en nyckelroll i att stärka styrning, resursanvändning och välgrundade beslut och bidra till långsiktig utveckling i Skellefteås livslånga lärande.
DIN ROLL
I rollen som controller inom utbildningsförvaltningen finns en stor variation med olika arbetsområden. Ett område fokuserar på att skapa tydlighet, kvalitet och goda beslutsunderlag i förvaltningens arbete. Du arbetar med kvalificerat analysstöd och är en aktiv part i budget- och prognosprocesser, ekonomisk uppföljning och rapportering. Genom nära samarbete med chefer och resultatansvariga stöttar du i frågor som rör ekonomi och resursfördelning och bidrar med analyser som stärker styrning och beslut inom utbildningsverksamheten. Rollen är verksamhetsnära och innebär att du arbetar proaktivt med att identifiera utvecklingsområden, föreslå åtgärder och följa upp resultat.
Ett annat arbetsområde fokuserar på ett mer övergripande perspektiv där du bidrar till kvalitetssäkring, processutveckling, omvärldsbevakning och utveckling av ekonomiska verktyg och arbetssätt. Inom detta område driver eller deltar du även i utredningar, tar fram rapporter och beslutsunderlag samt presenterar dessa i olika forum. I uppdraget ingår även att leda, stötta och utbilda inom ekonomiprocesser samt att stärka utbildningsförvaltningens samlade analyskapacitet. Genom struktur, tydlig kommunikation och ett helhetsperspektiv bidrar du till ett sammanhållet och långsiktigt ekonomiskt stöd till verksamhetens resultatansvariga och ledningsgrupper.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med budget, prognos, ekonomisk uppföljning och rapportering samt är van att arbeta självständigt med analys och beslutsstöd.
Du har god förståelse för hur affärssystem och beslutsstöd fungerar och är van att sammanställa underlag från flera olika system för att skapa rapporter och analyser. Du har mycket goda kunskaper i Excel och kan snabbt sätta dig in i nya digitala verktyg.
Du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift och kan anpassa ditt budskap efter målgruppens förutsättningar. Du har förmåga att på ett tydligt och pedagogiskt sätt förklara ekonomiska samband och bidra till ökad förståelse i utbildningsförvaltningens organisation. Du är bekväm med att presentera ekonomisk information inför både mindre och större grupper samt att utbilda och stödja chefer i ekonomifrågor.
DIN NYA ARBETSPLATS
Hos oss blir du en del av ekonomiavdelningen inom utbildningsförvaltningen där ekonomistyrning och uppföljning är centrala verktyg för att skapa kvalitet, helhet och långsiktighet i utbildningsverksamheten. Du arbetar i nära samverkan med chefer och kollegor inom förvaltningens olika verksamheter och bidrar till att stärka det gemensamma arbetet genom analys, struktur och tydlig kommunikation.
I rollen får du möjlighet att påverka och bidra till utveckling inom utbildningsförvaltningen i en komplex verksamhet där ditt arbete gör skillnad - både i vardagens beslut och i det långsiktiga perspektivet.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. Istället för personligt brev besvarar du urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Vi uppskattar om du tar dig tid att besvara urvalsfrågorna så utförligt som möjligt, eftersom de är ett viktigt underlag i vårt inledande urval. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "687294".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "687294". Omfattning
Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad
HR-partner
Marielle Rånes 0910 - 73 50 00
9768916