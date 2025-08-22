Controller Till Swedish Lorry Parts
Vill du vara med och forma en helt ny Controller-roll där du får stora möjligheter att påverka och bygga upp arbetssätt från grunden? Till vår kund Swedish Lorry Parts söker vi nu en driven Controller som vill kombinera analys och struktur med att utveckla verktyg och rutiner som gör verklig skillnad. Här får du en central roll nära ledningen - i ett familjärt företag med korta beslutsvägar och en kultur där man hjälps åt och driver bolaget framåt tillsammans.Publiceringsdatum2025-08-22Om företaget
Swedish Lorry Parts är ett svenskt företag specialiserat på reservdelar som passar till Volvos entreprenadmaskiner, Volvo/Scanias lastbilar & bussar och Volvo Penta/Scanias marine och industri. Företaget har kontor i Stockholm och Göteborg, dessutom ett kontor och lager i Kumla och är totalt ca 60 anställda.
Deras höga produktkvalitet och leveranstillgänglighet har gjort Swedish Lorry Parts kända världen över inom den tunga fordonsindustrin och deras högkvalitativa produkter levereras till 91 länder över hela världen. Företaget omsätter ca 280 miljoner SEK och all ekonomi hanteras på Stockholmskontoret, beläget i Norsborg.
De sitter i ljusa, moderna lokaler med trivsam atmosfär, bara ett stenkast från E4:an, och erbjuder gratis parkering i garage till alla medarbetare. Här får du en vardag präglad av framåtanda, nära samarbete och korta beslutsvägar.Arbetsuppgifter
I rollen som Controller får du chansen att forma din egen roll från grunden. Du kommer självständigt att bygga upp struktur, rutiner och arbetssätt och arbeta nära ledning och avdelningschefer för att säkerställa en lönsam och hållbar utveckling på bolaget. Ditt arbete blir avgörande för att ge verksamheten insikter, tydliga underlag och rätt beslutsstöd.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Budgetering, årsbudget och uppföljning
• Lönsamhetsanalys på artikel- och landsnivå i samarbete med produkt- och pristeamet
• Månadsrapportering till styrelsen och ledning
• Stöd till säljchefen med analyser och rapporter
• Kostnadsanalyser
• Införa rullande prognoser
• Finansiell analys och rapportering till ledning och styrelse
• Bidra med ekonomiskt beslutsunderlag i strategiska frågorProfil
Vi söker dig med relevant utbildning inom ekonomi och minst 5-10 års erfarenhet som Controller. Du har en bred kunskap inom redovisning, kan tolka balans- och resultaträkningar och känner dig trygg i att arbeta med analys och rapportering. Det är meriterande om du har ett särskilt systemintresse samt mycket goda kunskaper i Excel och BI-system.
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk, noggrann och självständig, samtidigt som du uppskattar ett nära samarbete med andra. Som person är du utåtriktad, har lätt för att skapa kontakt och trivs i en roll med många kontaktytor. Då du kommer att ha en stödjande funktion ser vi gärna att du har en pedagogisk sida och är trygg i att kommunicera med ledningen samt kan förklara komplexa sammanhang på ett enkelt sätt.
Vi ser gärna att du är lyhörd, ödmjuk och har en prestigelös inställning, vilket gör att du passar väl med bolagets familjära ledningsgrupp där man stöttar varandra och tar ansvar tillsammans.
Framgångsfaktorer
• 5-10 års erfarenhet som Controller med djup förståelse för redovisning
• Förmåga att självständigt bygga upp och strukturera rutiner och arbetssätt
• God kommunikativ förmåga och ett prestigelöst arbetssätt
• Affärsmässighet och förmåga att omsätta analys till konkreta förbättringar
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Norsborg, Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-09-21
Detta är en hyrrekrytering där du under provanställningen är anställd av oss på Resultat AB, för att sedan gå över till en anställning hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Tveka inte att skicka in din ansökan snart, då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Gabriella på 073 - 311 68 62 eller maila gabriella@resultatab.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
