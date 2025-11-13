Controller Till Projekt | Rise | Göteborg
Är du en erfaren projektcontroller som trivs med att analysera och följa upp projektens ekonomi? Vi på Jefferson Wells söker en projektcontroller för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund RISE i Göteborg. Vill du arbeta med budgetanalys, ekonomisk uppföljning och bidra till välgrundade beslutsunderlag? Då är detta uppdraget för dig - skicka in din ansökan redan idag!
Ort: Göteborg
Start: 15 januari
Uppdragslängd: 6 månader med möjlighet till förlängning
Övrigt: Hybridlösning (minst 3 dagar/vecka på kontoret), enstaka resor till Stockholm förekommer
Om jobbet som projektcontroller
Som projektcontroller hos Jefferson Wells ute hos vår kund RISE kommer du att spela en nyckelroll i projektens ekonomiska styrning. Du arbetar nära projektledare och projektägare för att analysera och följa upp kostnads- och intäktsbudgetar, identifiera avvikelser och säkerställa korrekt ekonomisk rapportering. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete där du bidrar med beslutsunderlag och analyser vid behov.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Analysera och följa upp kostnads- och intäktsbudgetar för projekt.
* Identifiera, analysera och granska avvikelser mellan utfall och budget.
* Stötta och utmana projektledare och projektägare med ekonomiska analyser.
* Säkerställa korrekt projektsättning i affärssystemet (IFS).
* Ansvara för ekonomisk rapportering till kunder och finansiärer.
* Utföra månadsvisa vinstavräkningar och hantera risker i projekt.
* Delta aktivt i projektrevision tillsammans med projektledare och controllingfunktioner.
* Arbeta med analyser i Power BI och implementera finansiella riktlinjer och rutiner.
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av ekonomistyrning i projektmiljö och trivs med att arbeta nära verksamheten. Du är analytisk, strukturerad och har förmåga att kommunicera ekonomiska frågor på ett tydligt sätt. För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, lösningsorienterad och ha god samarbetsförmåga.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Erfarenhet som projektcontroller eller liknande roll.
* Goda kunskaper i ekonomisk uppföljning och budgetarbete.
* Erfarenhet av affärssystem, gärna IFS.
* Kunskap i Power BI eller liknande analysverktyg.
* Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift.
* Erfarenhet av arbete i större organisationer är meriterande.
Obs! Referenser kommer efterfrågas inför presentation till kund.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
