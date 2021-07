Controller till internationellt läkemedelsföretag - Adecco Sweden AB - Administratörsjobb i Uppsala

Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Uppsala2021-07-06Är du intresserad av att arbeta som Controller på Recipharm i Uppsala? Då kan detta uppdrag vara din nästa utmaning!2021-07-06Adecco söker en Controller för Recipharm Uppsalas räkning. Recipharm är ett internationellt CDMO (Contract development and manufacturing organisation) inom läkemedelsindustrin.Tjänsten är ett konsultuppdrag på 6-9 månader med möjlighet till förlängning. Du kommer vara anställd av Adecco och arbeta heltid som konsult hos Recipharm Uppsala. Anledningen till vårt behov av förstärkning inom controllerområdet är en ökad arbetsbelastning på grund av ett pågående projekt inom koncernen. Konsultuppdraget planeras starta i slutet på september 2021.Du kommer vara placerad i avdelningen SCM & Finans och kommer att ingå i ett team bestående av nio personer. Teamet ansvarar för ekonomi, produktionsplanering och inköp. Du rapporterar till Director of Finance & Supply Chain Management.Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära:Delaktighet i budget- och forecastprocessen.Kostnadsanalyser och rapportering till ledning och styrelse.Bistå i kontakter med koncernens externa och interna revisorer mm.Utveckla och effektivisera strukturer och rutiner.Om digVi söker dig som är civilekonom eller har motsvarande akademisk utbildning, samt flera års erfarenhet från en liknande roll i ett större bolag. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är strukturerad och proaktiv. Du har också en god analytisk förmåga och känner en stolthet i att göra ett bra jobb.Viktigt för tjänsten är:Akademisk utbildning, civilekonom eller motsvarande.Flera års arbetslivserfarenhet från en liknande roll.Erfarenhet av SAP är mycket meriterande.Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighetOm ansökanRekryteringsarbetet till tjänsterna sker löpande. Du ansöker genom att registrera dig via formuläret nedan. Bifoga CV och personligt brev.Första steget i vår rekryteringsprocess är att du kommer få ett eller flera tester skickade till din e-mail. Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt. Ansvarig rekryterare går sedan igenom inkomna ansökningar kontinuerligt och gör ett första urval. Om du är en av dem som går vidare kommer du att bli kontaktad för en intervju.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: aziza.mehho@adecco.se via Adecco 010- 173 73 00.Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Välkommen med din ansökan!SökordController, Uppsala, läkemedelsföretag, AdeccoVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-05Adecco Sweden AB5848414