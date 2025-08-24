Controller med inriktning på planering, riskhantering samt intern styrning
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Ekonomiavdelningen består av inköpsenheten samt enheten för redovisning, planering och uppföljning (REPU). REPU består i sin tur av sektionen för ekonomistöd, en central redovisningsfunktion samt nationella controllers med fokus på myndighetsövergripande frågor som bland annat verksamhetsplanering, riskanalyser, årsredovisning och finansiella prognoser.
Vi söker en controller med inriktning på planering, uppföljning, riskhantering samt intern styrning och kontroll. Hos oss får du en nyckelroll i att stötta våra nationella avdelningar med att omsätta myndighetens styrande och stödjande dokument till konkreta, användbara arbetssätt i vardagen. Du utvecklar och implementerar metoder, rutiner och verktyg som hjälper verksamheten att styra, planera och följa upp.
Din vardag präglas av ett nära samarbete med avdelningarna där du fungerar som ett kvalificerat stöd i deras arbete med att identifiera risker, planera sin verksamhet och etablera en fungerande intern styrning och kontroll. Du ger också avdelningarna praktiskt stöd i deras uppföljningsarbete när det gäller dessa områden och ansvarar för att stärka och utveckla användningen av Hypergene, som är vårt digitala systemstöd för planering, uppföljning och riskhantering. Genom ditt arbete gör du det enklare för andra att navigera i komplexa frågor, och du bidrar till att bygga förtroende för våra gemensamma processer.
Du arbetar tätt tillsammans med de controllers som ansvarar för att utveckla processerna på myndighetsövergripande nivå. Tillsammans driver ni utvecklingen framåt, och du är med och tar fram underlag till Kriminalvårdens ledningsgrupp samt till generaldirektörens uppföljningsdialoger med avdelningsdirektörerna. Här spelar du en viktig roll i att säkerställa både kvalitet och relevans, och i att skapa en tydlig länk mellan det strategiska och det operativa perspektivet.
Som controller är du också en del av ett större sammanhang. Du deltar i interna och externa nätverk inom exempelvis riskhantering, intern styrning och kontroll, och i samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter. På så sätt bidrar du inte bara till vår interna utveckling utan också till arbetet med att stärka styrning och kontroll i hela sektorn.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har förmågan att tala klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten såväl som i små och stora grupper. Vidare tar du ansvar för din uppgift och kan själv strukturera dina angreppssätt. Du har också lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom ekonomi alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsplanering, uppföljning, riskarbete samt intern styrning och kontroll i en större statlig myndighet
• Erfarenhet av att arbeta med myndighetsövergripande processer
• Erfarenhet av att utveckla och implementera metoder och rutiner
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Office (framför allt Excel och Word)
• Mycket goda kunskaper i systemstödet Hypergene
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
