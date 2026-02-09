Controller med fokus på utveckling
2026-02-09
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Ekonomiavdelningen, liksom HR-, IT och digitaliserings- kansli- och kommunikationsavdelningen, är placerad på kommunledningsförvaltningen som lyder under kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen består av 13 personer som tillsammans ansvarar för kommunens ekonomistyrning, processerna kring budget och rapportering, redovisning, finansfrågor, upphandling, e-handel samt beslutsstöd.
Vill du arbeta i en roll där analys, styrning och utveckling möts och där du på riktigt bidrar till att förbättra hur en kommun leds och följs upp? Nu söker vi en utvecklingsdriven controller som vill vara med och vidareutveckla Lomma kommuns styrning, uppföljning och arbetssätt.
Som controller hos oss får du en central och verksamhetsnära roll. Du arbetar både strategiskt och operativt med kommunens styrmodell, målstyrning och måluppföljning. En viktig del av uppdraget är att skapa sammanhang, tydlighet och helhet. I denna roll är texten lika viktig som siffrorna.
Du blir också en drivande kraft i utvecklingen av våra IT-stöd inom ekonomi, uppföljning och analys samt samordnar olika typer av undersökningar och uppföljningar på kommunövergripande nivå.
I rollen ingår bland annat att:
• arbeta med och vidareutveckla kommunens styrmodell, målstruktur och måluppföljning
• stödja chefer och controllers i analys, uppföljning och styrning
• bidra till att skapa en tydlig röd tråd mellan mål, verksamhet, uppföljning och utveckling
• vara drivande i utvecklingen av kommunens IT-system och beslutsstöd inom ekonomi och verksamhetsuppföljning och systemansvar inom Stratsys.
• samordna och analysera olika typer av undersökningar (t.ex. medarbetar-, brukar- och andra uppföljningar)
• arbeta med intern kontroll samt bidra i övriga utvecklings- och utredningsuppdrag identifiera glapp, beroenden och förbättringsområden.
Tillsammans med övriga kollegor på ekonomiavdelningen säkerställer du att våra chefer och politiker har de bästa förutsättningarna att leda och styra verksamheten.
Vi arbetar i systemen Unit4 (Agresso), Stratsys och Hypergene.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomexamen från universitet eller högskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du bör ha erfarenhet av arbete som controller eller liknande. Om du arbetat med systemutveckling och eller utveckling av målstyrning ses detta som meriterande. Du har god analytisk förmåga, kan se helheter och är duktig på att kommunicera i både tal och skrift.
Eftersom du i ditt arbete kommer att ha många kontakter är det viktigt att du är utåtriktad, positiv, lyhörd och har en utpräglad servicekänsla. Du har lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer samt har en god pedagogisk förmåga. Du innehar en förståelse för hur teknik och verksamhetsutveckling kombineras för goda resultat. Att du är noggrann är en självklarhet. Är du dessutom initiativrik, proaktiv och kommer i mål med dina uppgifter i tid och med kvalitet är du precis den vi behöver och ser fram emot att välkomna till vår avdelning!
ÖVRIGT
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
