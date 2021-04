Controller (junior) Till Energibolag I Stockholm - JobBusters AB - Administratörsjobb i Stockholm

JobBusters AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-082021-04-08Nu söker vår kund en junior Controller till Business Control som ansvarar för ekonomisk uppföljning, verksamhetsanalys och affärsstyrning. Vår kund är inne i en period med stora förändringar och har just påbörjat arbetet med att byta ut affärssystemet. Flera i gruppen kommer under en period att ägna mycket tid åt projektet och därför behöver kunden förstärkning. Din uppgift kommer att vara att avlasta gruppen i allmänhet och därmed kommer arbetsuppgifterna att variera. Du kommer att avlasta befintliga Business Controllers i bokslutsarbete, kostnadsuppföljning, prognos och ekonomiska analyser. Delta i arbetet med energibokslutet d v s avstämning och analys av produktionsanläggningarnas bränsleförbrukning och bränslelager. Förse verksamheten med statistik och beslutsunderlag av olika slag samt ta fram underlag för rapportering av statistik till myndigheter. Hantera bokföring av vissa företagsgemensamma kostnader samt administrativa uppgifter t ex uppföljning motpartsrisker och förvaltning av finansiella profiler. Support till verksamheten med att hantera inkommande frågor, felsöka och korrigera uppkomna fel i den interna redovisningen. I samverkan med verksamheten aktivt förebygga att fel uppkommer genom att förbättra och automatisera rutiner och verktyg. Delta i kommande utvecklingsarbete inom datahantering och analytics som följer av affärssystembyte.JobBusters ett auktoriserat personaluthyrnings- och rekryteringsföretag. Vi är inriktade mot tjänstemän och sätter stort värde i att hitta rätt person till rätt position. Genom att vara flexibla, tillgängliga och närvarande i relation till kund, konsult och kandidat, har vi som målsättning att hitta våra kunders drömkandidat och våra kandidaters drömjobb. Uppdraget kommer att utföras hos vår kund i Stockholm.3-5 års erfarenhet av controlling och redovisningAkademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande utbildningErfarenhet från liknande verksamheter t ex processindustri är meriterande.Svenska och engelska i tal och skriftGoda kunskaper i ExcelSom person trivs du med såväl administrativa som problemlösande arbetsuppgifter. Du har siffersinne och är noggrann, serviceminded och arbetar aktivt för att förutse och förekomma problem. Du kommer att få inblick i många olika frågor och ha många olika kontaktytor inom bolaget och därför är det viktigt att du sätter dig in i och förstår kundens verksamhet. Du är självgående, tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Prestationsorienterad, sätter upp höga mål för dig själv och arbetar hårt för att uppnå dem. Är jobbfokuserad och söker aktivt utmaningar. Arbetet resulterar i personlig tillfredställelse. Serviceinriktiad, du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar. Kvalitetsmedveten, du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. Helhetssyn, du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.Enligt överenskommelseTillträde och ansökanHeltid, kontorstider. Vår kund önskar start 2021-05-03 och uppdraget förväntas löpa till och med 2021-12-31, med möjlighet till förlängning. Du kommer att vara anställd av JobBusters som konsult hos vår kund. Skicka in din ansökan i Word-format snarast, då intervjuer sker löpande. Ansökningar mottagna innan 2021-04-16 kommer prioriteras i urvalet.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-07Jobbusters AB5678574