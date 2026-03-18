Controller inom flygmateriel
2026-03-18
Är du controller med erfarenhet av budget, prognostisering, ekonomisk styrning och uppföljning samt har förmågan att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt? Vill du arbeta med uppgifter som säkerställer att vi bidrar till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Som controller på verksamhetsområdet Flyg och rymd bidrar du med ekonomiska kunskaper i projekt i form av analyser, prognosarbete, kalkylering, projektbudgetering, projektplanering och uppföljning. Du utarbetar och rapporterar även lägesbilder löpande inom ditt ansvarsområde.
Du kommer att arbeta nära projektledare och andra projektmedlemmar samt med övriga controllers inom verksamhetsområdet.
Arbetet omfattar operativ hantering i ekonomisystem såsom bokningar, periodiseringar och kvalitetssäkring av ekonomiska data.
I tjänsten kommer du även deltar i upphandlingsprocesser och bidra till utveckling och förbättring av verksamhetens prognos- och uppföljningsprocesser.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor i tjänsten kan förekomma.
Om dig
Du har en relevant akademisk utbildning med inriktning ekonomi eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med budget, prognostisering samt ekonomisk styrning och uppföljning. Du har även aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med att planera och genomföra ekonomiska och administrativa utredningar och analyser samt följa upp resultat. Vi ser även att du är van vid att pedagogiskt vägleda medarbetare i ekonomiska frågor. Erfarenhet av att arbeta i ekonomi- och affärssystem, Business Intelligence system eller annat motsvarande system är en förutsättning för att lyckas väl i tjänsten. Du har även god och relevant erfarenhet av att arbeta i MS Office-paketet. Goda kunskaper i tal och skrift på svenska såväl som engelska är ett krav.
Har du erfarenhet av redovisning och/eller erfarenhet av den statliga budgetprocessen tror vi det kommer hjälpa dig i arbetet hos oss. Kunskap om finansiella styrmodeller och deras effekter på olika nivåer i organisationen ser vi som positivt, likväl kunskap om LOU.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du har förmågan att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt oavsett mottagare och vem du talar med. Din problemlösande analysförmåga är god där du arbetar bra med komplexa frågor och du tar ansvar för din uppgift och driver ditt egna arbete framåt. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde flyg- och rymdmateriel som ansvarar för de flyg- och rymdsystem som används av Försvarsmakten, exempelvis stridsflyg, helikoptrar och transport- och specialflyg.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 8 april 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Thomas Kihlström och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 40 00.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Ulrika Lindvall Johansson via FMV:s växel: 08-782 40 00. Kontakta caroline.lyngen@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse
