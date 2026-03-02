Controller inom ekonomi till Förskoleförvaltningen
2026-03-02
Har du ett öga för detaljer och en passion för att göra ekonomi både tydlig och begriplig? Vi söker nu drivna controllers som vill vara en viktig del i att stödja vår organisation med smarta ekonomiska lösningar och analyser.
Är du den som kan bidra till både struktur och utveckling i en stimulerande och meningsfull arbetsmiljö? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Nu söker Förskoleförvaltningen controllers till ekonomienheten. Ekonomiavdelningen består av enheterna ekonomi, fastighet och miljö. Du kommer i denna roll vara en del av ekonomienheten där du och 15 andra controllers stöttar förskoleförvaltningens ca 250 chefer. På enheten arbetar även medarbetare inom redovisning och inköp.
Vi rekryterar nu två nya kollegor för tillsvidareanställning samt en kollega för vikariat till minst den 30 juli 2027, med möjlighet till förlängning. Dina arbetsuppgifter
I enhetens uppdrag ingår att säkerställa förvaltningens ekonomistyrning och att god redovisningssed tillämpas samt att driva utvecklingen av stadens och förvaltningens ekonomiprocesser. Det är en chefsnära och rådgivande roll med fokus på att stödja chefer vid ekonomisk planering, budgetering, uppföljning, prognos, analys, inköp och ekonomiska utredningar. Som controller driver och utvecklar du även arbetsuppgifterna inom bokslut, budget- och prognosarbete, uppföljningar, utredningar och projektarbete.
Vi är särskilt stolta över den goda stämning vi har inom ekonomienheten och ser fram emot att välkomna en prestigelös och ödmjuk kollega till vårt team!
Vi arbetar i trevliga lokaler på Gamlestads Torg 5 som du lätt når med buss och spårvagn. På vårt kontor arbetar vi utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt vilket ger större frihet att välja arbetsutrymme utifrån arbetsuppgifternas syfte.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• en kandidatexamen inom ekonomiområdet på högskolenivå med inriktning mot offentlig förvaltning eller annan examen som är relevant för tjänsten.
• minst tre års erfarenhet av budget- och uppföljningsarbete eller annan kvalificerad ekonomisk erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet inom ekonomiarbete i kommunsektorn gärna inom utbildningsområdet förskola.
• erfarenhet av att stötta chefer inom ekonomiska processer.
Som person kan du på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Vi ser även att du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.
Uppdraget förutsätter att du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Som person kan du uttrycka kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt, samt att anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Vi söker dig som är nyfiken på att förstå verksamhetens förutsättningar och som kan omvandla denna förståelse till konkret stöd och handling.
I rollen som controller ser vi vikten av att du kan upprätta tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Om Oss
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
