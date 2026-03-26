Controller i Stockholm

2026-03-26
Ta chansen att arbeta som controller! Du ansvarar för kvalificerad prognostisering och löpande uppföljning av ekonomiskt utfall, samtidigt som du är ett affärsnära och rådgivande stöd till budgetansvariga chefer i arbetet mot en hållbar och träffsäker ekonomistyrning.
Om uppdraget Vi söker en controller på heltid till vår kund i Stockholm för ett konsultuppdrag via oss på Bemannia. Uppdraget förväntas påbörjas 8 april och pågå till och med 2 september. Arbetstiderna är 8:30 - 17:00 mån-fre med möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov.
Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innefattar att genomföra två ekonomiska prognoser samt ansvara för månatlig uppföljning och analys av verksamhetens ekonomiska utfall. En viktig del av arbetet är även att omföra och kvalitetssäkra utfall för perioden före ikraftträdandet från tidigare organisation till den nya strukturen. I nära samarbete med befintlig controller ingår att stödja budgetansvariga chefer i dessa processer samt att bidra med kvalificerad rådgivning inom ekonomiområdet.
Ekonomisk prognostisering
Budgetering
Sammanställning av ekonomiskt utfall samt analys
Rapportskrivning
Framtagande av presentationsmaterial
Löpande rådgivning inom ekonomihantering
Bidra till uppdatering, anpassning och utveckling av mallar i Excel
Bidra i kravställan för anpassning och utveckling av funktioner i ekonomisystemet UBW Unit 4
Minst fem års erfarenhet av att arbeta som controller
Inom de senaste fem åren - erfarenhet av ekonomiskt arbete inom statlig myndighet
Erfarenhet av arbete i UBW (Unit 4 business world)
Mycket goda kunskaper i Excel
Behärska svenska i tal och skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-03-31
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin.bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
