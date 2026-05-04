Controller
2026-05-04
Hjälpmedelsverksamheterna ansvarar för drift av hjälpmedelsverksamhet för personer med rörelsehinder i södra delen av Stockholms län samt länsövergripande ansvar för personer med behov av förbrukningshjälpmedel i hemmet, medicinteknisk apparatur i hemmet samt kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel.
Vi söker nu en controller till verksamhetsstöd. På enheten är vi 20 medarbetare som stöttar inom ex. ekonomi, uppföljning, IT och patientsäkerhet.
I rollen stöttar du verksamheten på tre kontor, i Fruängen och två Solna. Du kommer ha din arbetsplats i Fruängen, men är regelbundet på alla kontor. Vi värdesätter samarbetet när vi ses men det finns möjlighet till distansarbete när det passar uppgifterna.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Som controller får du en bred roll. Du kommer vara en del av ett team där du och dina controllerkollegor arbetar bla. bokslut, prognoser och rådgivning till ledning och chefer. Ni arbetar med verksamhetsövergripande prognoser och uppföljning där stort fokus ligger på att skapa förståelse för ekonomi och ta fram beslutsunderlag som driver verksamheten framåt. Du kommer att vara del i att samordna budgetarbete, uppföljning, analys och rapportering. Du fungerar också som stöd till kollegorna inom kund- och levreskontra.
Vi är delvis en logistik- och lagerverksamhet så en del av ditt uppdrag är analys, prognos och ekonomisk uppföljning av dessa flöden för effektiv resursanvändning och sund ekonomi i hela kedjan.
Förbättringar där du kartlägger processer, driver utveckling och optimerar våra arbetsflöden är också en del av din vardag
Arbetsuppgifter är bla.
Delaktig i att samordna och driva budget- och prognosprocesserna, ekonomisk uppföljning och analys
Delta i arbetet med månads- och årsbokslut
Kartläggning, förbättringar och utveckling av ekonomiprocesserna
Ta fram analyser och beslutsunderlag
Vara föredragande i ledningsgrupp
Stötta verksamhetens chefer i uppföljning och budget
Bidra med expertis i upphandlingar
Stötta kollegor inom reskontra och controllersBakgrund
Vi söker dig som har en bakgrund inom ekonomi och redovisning och som trivs med att kombinera detaljerat sifferarbete med helhetsperspektiv. Du har bakgrund inom lager- och logistik och kan förklara ekonomi på ett pedagogiskt sätt för icke-ekonomer.
Relevant högskoleutbildning inom ekonomi (eller motsvarande)
Minst 5 års erfarenhet som controller eller redovisningsekonom med fokus på analys, uppföljning och styrning och självständigt stängt månads- och årsbokslut.
Erfarenhet som controller eller ekonom inom lager/logistik alt. verksamhet liknande Hjälpmedelsverksamheterna
Erfarenhet av arbete med verksamhetsplanering, målstyrning, budgetering och skapa rullande prognoser som stödjer verksamheten
Mycket goda kunskaper inom svenska redovisningsprinciper, reskontra, bokföring och bokslutsprocessens regelverk
Erfarenhet av att driva förbättringsarbete och processkartläggning
Mycket goda kunskaper i Office-paketet
Erfarenhet av att stötta ledningsgrupper och att arbeta verksamhetsnära
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Raindance och affärssystemet Sesam 2 (Visma)
Bakgrund inom offentlig verksamhet och offentlig upphandling
Vem är du?
Du är relationsskapande, lyhörd och samarbetar smidigt med chefer och kollegor. Du tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt arbete och driver processer självständigt på eget initiativ. Du prioriterar effektivt utifrån strategisk helhetssyn och använder din analytiska förmåga för att identifiera möjligheter i ekonomiska flöden. Dessutom är du tydlig och anpassar kommunikation så att den blir begriplig för mottagaren. Genom ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt säkerställer du att tidsramar och regelverk hålls.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
125 23 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Hjälpmedelsverksamheterna, Verksamhetsstöd Kontakt
Ola Tellner 08-12340481 Jobbnummer
9890469