2026-03-02
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Vi söker nu två controller till utbildningsförvaltningen. I uppdraget kommer du att vara riktad mot den kommunala förskole- och grundskoleverksamheten i Linköpings kommun. Du blir en av flera verksamhetsnära ekonomer som tillsammans och under ledning av biträdande ekonomichef stöttar rektorer, områdeschefer och avdelningschefer - sammantaget ca 80 chefer. Du kommer också att ha ett nära samarbete med HR-konsulter och administratörer i verksamheten liksom förvaltningens övriga ekonomifunktioner.
Som controller hos oss kommer du på enhetsnivå och områdesnivå initiera, planera, samordna, följa upp och analysera utvecklingen inom ekonomiområdet ur ett operativt såväl som ur ett strategiskt perspektiv. Du kommer att ge konsultativt och verksamhetsnära stöd i ekonomifrågor till chefer inom förvaltningen. Vidare säkerställer du att gällande lagar, riktlinjer och policys inom ekonomiområdet implementeras och följs.
I din roll förväntas du ta ett strategiskt helhetsansvar i ekonomiprocessen med budgetering, delårsrapportering och bokslutsarbete, den löpande ekonomiuppföljningen, redovisning och periodisering, inköp och internkontroll.
Du deltar i forum tillsammans med dina ekonomkollegor inom förvaltningen för samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, liksom för att uppnå ett likvärdigt stöd för förvaltningens chefer.
Som stöd i ekonomiarbetet använder kommunen sig av ekonomisystemet UNIT4 ERP, QlikSense och Excel (plannerverktyget). Du kommer arbeta enligt kommunens riktlinjer för styrning, ledning och samordning av den ekonomiska verksamheten.
Din arbetsplats
Utbildningsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning och agerar uppdrags- och myndighetskontor för tre av kommunens nämnder; barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden med tillhörande resultatenheter.
Förvaltningens ekonomiavdelning består av ekonomichef, biträdande ekonomichef och 17 controllers och ekonomiadministratörer. Din närmaste chef blir biträdande ekonomichef.
Ekonomiavdelningens uppdrag är att ge stöd till tjänstepersoner, politiker och förvaltningens verksamheter. I ekonomgruppen värderas samarbete och prestigelöshet högt.
Vår arbetsplats utgår från Apotekaregatan 13C i centrala Linköping.
Du som söker
Vi söker dig som har högskoleexamen eller annan akademisk utbildning inom ekonomi, alternativt annan eftergymnasial utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom ekonomisk uppföljning och analys samt budgetarbete och bokslut. Har du erfarenhet från offentlig förvaltning och därmed en god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation ser vi det som meriterande. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av arbete i ett större ekonomisystem, och då gärna Unit4 ERP. För tjänsten krävs goda kunskaper och erfarenhet av Excel/Google Kalkyl.
Eftersom du behöver kunna producera skriftliga underlag och ha nära samarbete med chefer och andra inom organisationen ställs krav på goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
För rollen som controller behöver du kunna ta ansvar för din uppgift, driva dina processer framåt och du trivs med att själv strukturera ditt arbete. Du behöver också kunna arbeta bra med andra människor och kunna lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ser helheten och är villig att arbeta gränsöverskridande för att hjälpa kollegor när det behövs, i syfte att effektivisera vårt gemensamma arbete. Du behöver kunna känna dig bekväm med att förklara ekonomiska resultat och prognoser på ett pedagogiskt sätt. Vidare faller det sig naturligt för dig att anpassa dig till ändrade omständigheter, då det ofta blir snabba vändningar och ändrade direktiv. Du behöver också trivas med att arbeta med komplexa frågor och kunna analysera och bryta ner problem i beståndsdelar.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan efter sista ansökningsdag. I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16707
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Enhetschef
Sanna Grammatikos sanna.grammatikos@utb.linkoping.se 013-207091 Jobbnummer
