Controller
2025-10-21
Vill du arbeta i en verksamhet som skapar möjlighet för utbildning, utveckling och utbyten både nationellt och internationellt? Har du flerårig erfarenhet som controller i offentlig verksamhet och är van vid högt tempo i en verksamhet i förändring?
Universitets- och högskolerådet, UHR är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vår vision är utbildning, utbyte och utveckling - för alla som vill vidare.
Vi söker nu en controller till ekonomienheten inom avdelningen för verksamhetsstöd.
Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för myndighetsgemensamma frågor, processer och regelverk samt ansvarar för myndighetsövergripande stöd och verksamhetsutveckling. Avdelningen är indelad i sex enheter, varav ekonomienheten är en. Avdelningens uppdrag är också att ge stöd till generaldirektören och är myndighetens stödfunktion inom områden som ekonomi, inköp och upphandling, löner, juridik, kommunikation, analys, kontorsservice, registratur, arkiv, växel, reception och HR.
Ekonomienhetens uppdrag spänner över områdena redovisning, budget, uppföljning och upphandling. Enheten fungerar som UHR:s sammanhållande resurs för ekonomistyrningen. Vi stöttar verksamhetens chefer i budget och prognosarbetet och är myndighetens ansvarande funktion vid upphandlingar. Tillsammans med dina nya kollegor kommer du ansvara för att hela enhetens uppdragsområde uppfylls.
Vad du kommer att göra/ansvara för
Inom UHR pågår ett förändringsarbete för att stärka myndighetens förmåga till strategisk styrning och genomförande av digitalisering. Vi har även fått i uppdrag från regeringen att införa ett digitalt medborgarskapsprov. Som controller kommer du att ha en viktig roll i förändringsarbetet genom att bidra till ekonomisk IT-styrning, uppföljning och analys. Du bidrar även till att utveckla processer, metoder och rutiner kopplat projektstyrning och stödjer arbetet med framtagande/kvalitetssäkring av beslutsunderlag för IT-relaterade beslut. Du stödjer ledande roller med långsiktiga investeringskalkyler, ekonomiska business case och kalkyler för nyttorealisering.
Du arbetar nära och proaktivt med avdelningarnas ledningsgrupper och stödjer enhets- och avdelningschefer inom myndighetens budget- och uppföljningsprocess. Som stöd används idag beslutsstödsystemet Hypergene. I rollen som controller ingår arbetsuppgifter som budget, uppföljning och prognosarbete, finansiella utredningar, analyser, kvalitetskontroller och löpande arbetsuppgifter av ekonomisk karaktär. Myndighetens finansieringsmodell inrymmer, förutom anslag, både avgifter och bidrag.
Även andra uppgifter kan förekomma.
Du som söker
Du har:
• Akademisk examen inom ekonomi alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• Flerårig aktuell erfarenhet av controllerarbete i offentlig verksamhet
• Erfarenhet av arbete i budget- och prognosverktyg
• Goda kunskaper i Excel
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av förändringsarbete
• Erfarenhet av att arbeta som controller inom IT och digitalisering
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Förståelse för IT-arkitektur, systemförvaltning, systemutveckling och infrastruktur
• Erfarenhet av att implementera eller driva utveckling av budget- och prognosverktyg eller beslutsstöd, exempelvis som kravställare, produktägare eller förvaltningsledare
• Erfarenhet av att stödja ledande roller i framtagande/kvalitetssäkring av investeringskalkyler, businesscase och livscykelkostnader inom IT-relaterade projekt
För att fungera bra i rollen som controller behöver du:
• Ha god förmåga till strategisk analys utifrån ett helhetsperspektiv på ekonomi och verksamhet.
• Vara självgående, kunna driva, ta egna initiativ och strukturera upp arbetet
• Ha god samarbetsförmåga och kunna skapa goda relationer med chefer och medarbetare
• Ha en god pedagogisk förmåga, det vill säga kunna förklara ekonomi på ett begripligt och tydligt sätt för chefer och ledningsgrupper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi gör och erbjuder
UHR har flera uppdrag inom utbildningsområdet vars gemensamma nämnare är att skapa möjligheter till utveckling genom utbildning och internationella utbyten. Vi är cirka 340 anställda i Stockholm och Visby. UHR:s mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer jobbar tillsammans för långsiktig utveckling. Vi erbjuder en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering och ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.
Anställningen omfattar heltid och gäller tillsvidare med tillträde efter överenskommelse. UHR tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna.
UHR som arbetsgivare
Mer om UHR
Ansök och bli en av oss!
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV märkt med diarienummer 2.2.1-01833-2025. När du gör din ansökan vill vi att du besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi kommer i det första urvalet att utgå från svaren på dessa frågor. På så vis utvärderar UHR kandidaterna på lika villkor. CV och personligt brev kommer att läsas i nästa steg i urvalsprocessen. Sista ansökningsdatum är 11 november 2025.
Har du några frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Niklas Forsberg tfn. 010-470 03 91. Representant för Saco-S är Kerstin Martínez tfn 010- 470 04 69 och för ST Lisa Samsten 010-470 03 67.
