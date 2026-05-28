Controller - Stockholm (hybrid)
Vi söker en erfaren Controller till en kund i Stockholm. Uppdraget innebär främst arbete inom ekonomistyrning med fokus på budgetarbete, prognoser, uppföljning och löpande controllerrelaterade uppgifter i en offentlig verksamhet.
Vi söker efter dig som har flera års erfarenhet inom området och har förmågan att arbeta självständigt med kvalificerade uppgifter. Du förväntas ha god kompetens och relevant utbildningsbakgrund samt kunna ta ansvar för ett eget område och vid behov leda mindre team eller stötta mer juniora kollegor
Skallkrav:
Minst fyra års erfarenhet som Controller
Goda kunskaper i Excel/MS Office
Erfarenhet av analysverktyg såsom exempelvis Power BI
Erfarenhet av ekonomisystem (exempelvis Unit4 ERP, Raindance, Visma m fl)
Erfarenhet av att skriva samt sammanställa uppföljningsrapporter, såsom månads-/kvartalsrapporter
Flytande svenska i tal och skrift
Relevant akademisk utbildning inom ekonomi
Självständig konsult med flera års erfarenhet inom området
Meriterande:
Erfarenhet av ekonomiarbete och redovisning inom statlig verksamhet
Erfarenhet av tidigare arbete som controller inom offentlig myndighet
Kandidaten ska kunna styrka sin erfarenhet genom ett relevant referensuppdrag utfört under de senaste två åren. Uppdraget ska vara likvärdigt med den aktuella rollen.
Uppdraget erbjuder viss möjlighet till distansarbete i dialog med kunden.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-06-15
Slutdatum: 2026-12-11
Option till förlängning: 2027-06-11
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Ort: Stockholm
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
