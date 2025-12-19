Contract Quality Manager
2025-12-19
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Contract Quality Manager på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu en Contract Quality Manager till ett konsultuppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Uppdraget är centralt för att säkerställa att leveranser till internationella kunder uppfyller höga kvalitetskrav och följer avtalade standarder. Här får du arbeta nära både Contract Managers och operativa kvalitetsorganisationer i ett högteknologiskt och internationellt sammanhang.
Om uppdraget:Som Contract Quality Manager ansvarar du övergripande för Quality Assurance och Quality Control inom ett specifikt kontrakt eller program. Rollen innebär att representera kunden i kvalitetsfrågor och säkerställa att leveranser möter avtalade krav genom hela värdekedjan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Säkerställa att leveranser uppfyller kundens kvalitetskrav.-Agera kundrepresentant i kvalitetsfrågor, inklusive att utföra aktiviteter såsom LAT (Lot Acceptance Test).-Förmedla kundens och övriga intressenters kvalitetskrav till organisationen.-Upprätta, sammanställa och uppdatera Contract Quality Plans.-Godkänna eller vid behov avvisa leveranser till kund.-Genomföra och/eller vara värd för kundrevisioner kopplade till aktuellt kontrakt.--Samarbeta med och stödja interna kvalitetsresurser inom program och projekt.Du blir en del av Contract Quality-teamet som arbetar med en internationell kundbas och produkter inom avancerade försvarssystem.
Krav:För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Minst 3 års relevant erfarenhet inom produktion, inköp, utveckling eller kvalitetsarbete.- Högskole- eller civilingenjörsexamen inom teknik, eller motsvarande kompetens.- Mycket god kommunikativ förmåga i engelska, både i tal och skrift.- Erfarenhet av att arbeta med kunder och interna intressenter.- Körkort samt vilja och möjlighet att resa både inom Sverige och internationellt.
Meriterande:
• Kunskap om kvalitetsstandarder och ledningssystem.-Erfarenhet från försvarsindustrin.-Erfarenhet av internationella samarbeten.-Erfarenhet av revisioner eller förbättringsarbete.
Observera: Uppdraget kräver säkerhetsprövning. Krav på medborgarskap kan förekomma beroende på aktuell säkerhetsklassning.
Övrig information:Arbetsmodell: På platsUppdragsperiod: 2026-03-02 - 2027-02-28
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
