Consultant Manager till Friday i Göteborg
Long for tomorrow! Precis så vill vi att känslan ska vara - att du längtar och är nyfiken på vad morgondagen har att erbjuda. Vi utgår ifrån övertygelsen om att människor som är på rätt plats har en större sannolikhet att nå sin fulla potential. Vi är också övertygade om att människor på rätt plats gör morgondagen värd att längta efter.
Nu söker vi en Consultant Manager internt till vårt kontor i Göteborg. Rollen passar dig som är i början av din karriär, som trivs i en affärsnära roll och vill utvecklas inom rekrytering, ledarskap och kompetensförsörjning i ett bolag som växer starkt.
Friday är talangföretaget med fullt fokus på framtidens IT- och techstjärnor. Vi sätter alltid kandidaten i centrum och arbetar mot vår vision: "A world where people look forward to go to work every day."
Tjänsten
Som Consultant Manager på Friday har du en bred och ansvarsfull roll där du arbetar nära både människor och affär. Du ansvarar för hela kedjan - från att attrahera och rekrytera rätt kompetens till att utveckla konsulter och bygga långsiktiga kundrelationer.
Rollen omfattar bland annat:
Recruitment - hela rekryteringsprocessen från kravprofil, search och karriärmöten till intervjuer, bakgrundskontroller och anställning
Candidate Management - proaktiv dialog med kandidater och relationsbyggande över tid
Consultant Management - coachning, uppföljning och ledarskap för dina konsulter där du är närmsta chef
Invoicing & Administration - ansvar för uppföljning, fakturering och administrativa delar kopplat till dina uppdrag
Business Development - affärsnära samarbete med kunder, identifiera behov, utveckla samarbeten och bidra till tillväxt
Professionalism, affärsmässighet, samarbete och relationsskapande är nyckeln till vår framgång. Du lyckas i din roll genom att agera partner och specialist till våra kunder, kandidater och konsulter i tätt samarbete med övriga kollegor.
Vad kännetecknar Friday som arbetsplats?
Fin tillväxt och stark framtidstro.
En kultur där samarbete, respekt och engagemang är avgörande.
Frihet under ansvar med fokus på hållbar prestation och långsiktig utveckling.
Fast månadslön med team- och individ-baserad bonus.
Konkurrenskraftiga villkor inom försäkring, friskvård och pension.
Friday är, tillsammans med OIO, en del av U Group. På vårt huvudkontor i Göteborg är vi cirka 40 kollegor, varav 20 av oss arbetar operativt med Fridays verksamhet i region Väst. Vi är precis i starten på vår resa och du kommer att vara en viktig del för att utveckla Friday framåt!
Formella krav
Även om det inte är de formella kraven utan dig som person som är i fokus för oss, finns det några erfarenheter och förutsättningar som vi tror kan hjälpa dig att lyckas i rollen:
En relevant eftergymnasial examen
Praktisk erfarenhet från rekrytering, gärna inom konsult- eller bemanningsbranschen
Du trivs i en kommersiell och affärsnära roll
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt engelska väl i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Goda kunskaper i LinkedIn Recruiter
Projekt- eller initiativtagande erfarenhet, t.ex. deltagande i processförbättringar, event eller employer branding-aktiviteter
Erfarenhet av försäljning
På Friday tror vi på individens vilja och potential. Vi bygger utveckling genom kunskap, erfarenhet och inre förmågor - och söker personer som vill ta ansvar, utvecklas snabbt och bidra till helheten.
Praktisk information
Startdatum: augusti 2026
Föräldravikariat till och med sommaren 2027, med ambition om att övergå till en tillsvidareanställning
Placering: Kungsportsavenyen 10, Göteborg
Kontaktperson: Filippa Brehm, filippa.brehm@u-group.se
Vi tillämpar löpande urval - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivare Friday Väst AB
Friday Göteborg
Head of Operations
Filippa Brehm filippa.brehm@friday.se
