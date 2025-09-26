Commercial Support Officer på GKN
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid vår anläggning i Trollhättan utvecklar och tillverkar vi avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. Vi arbetar även med motorunderhåll.
Hos GKN Aerospace blir du en del av ett globalt företag där teknik, innovation och samarbete är centrala drivkrafter. Du får arbeta i en framtidsbransch med goda utvecklingsmöjligheter, både professionellt och personligt. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, en trygg anställning och en arbetsmiljö där din insats gör skillnad - på riktigt.Arbetsuppgifter
GKN söker nu en Commercial Support Officer till globala GE Programs-team. I denna roll kommer du att stödja den dagliga kommersiella verksamheten tillsammans med Commercial Manager ("CM") och Program Manager ("PM"), med huvudsakligt fokus på GE-programmen i Trollhättan. Du kommer även att ha kontakt med interna och externa kunder gällande kontraktskrav, tidplaner, avvikelser och andra avtalsrelaterade frågor.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvara för kommersiellt stöd och administration av kontraktsorder till IPT-teamet.
Ansvara för veckovisa/månatliga rutiner inom programmet, inklusive kundbehov, rapporter och leveransfiler.
Granska kundernas inköpsorder avseende villkor, prissättning, leveranser, specifikationer, myndighetsregler och juridiska krav samt förbereda försäljningsorder och relaterade direktiv.
Arbeta nära Value Streams i orderhantering internt och stötta CM, CO och PM i prognosprocessen (MPS & SIOP-analys).
Underlätta faktureringsprocessen och ansvara för hantering av förfallna fordringar (inklusive direktkontakt med kunder för att lösa utestående skulder).
Stödja kundförhandlingar och förändringsimplementering, inklusive dataanalys och prissättning.
Integrera med interna processer och avdelningar för att lyfta fram kommersiella frågor inom programmet.
Stödja affären i att uppmärksamma och hantera avtalsförpliktelser gentemot kunder för att undvika avtalsbrott.
Koordinera kommersiell kommunikation till och från interna och externa kunder.
Etablera och upprätthålla robust dokumenthantering inom IPT samt mot/till kund.
Driva och hantera lageravstämning för RRSP-programmet.
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom ekonomi, juridik, teknik eller ett annat relevant område. Du har 3-5 års erfarenhet av affärsrelaterat arbete.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Förmåga att hantera kundkontakt och delta i förhandlingar.
Stark kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta i tvärfunktionella team.
En lösningsorienterad inställning och vilja att ta ansvar för att driva processer framåt.
Vi värdesätter även om du har intresse för flyg- och försvarsindustrin samt en vilja att utvecklas i en global organisation.
Ansökningsförfarande
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via Skill och planeras starta så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid. För rätt person finns goda möjligheter till anställning direkt hos GKN efter konsultperioden.
Om du känner att tjänsten är rätt för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan! Urvalet kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan. Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Ben Saeang, på ben.saeang@skill.se
.
