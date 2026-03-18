Commercial Project Manager
Din nya roll
Nu söker vi en erfaren Commercial Project Manager till ett spännande uppdrag hos en ledande aktör inom energisektorn. I rollen som Commercial Project Manager ansvarar du för de kommersiella och finansiella delarna av projekt inom industriella energilösningar, med särskilt fokus på ångturbiner och generatorer. Du arbetar nära tekniska projektledare och andra centrala funktioner för att säkerställa att projekten genomförs enligt plan - både ekonomiskt och kontraktuellt.
Du agerar som kommersiell kontaktpunkt gentemot kunder, partners och interna intressenter såsom finans, juridik, skatt, banker och försäkringsbolag. Rollen innefattar ett helhetsansvar för risk- och möjlighetshantering, inklusive claim management, där du proaktivt arbetar för att optimera projektens affärsutfall.
Vidare ansvarar du för att säkerställa efterlevnad av kontraktskrav, inklusive villkor kopplade till kassaflöde, garantier, försäkringar och skatter. Du driver budgetarbete, prognoser, uppföljning och rapportering samt bidrar till månadsbokslut genom korrekt hantering i SAP och andra relevanta system. I vissa projekt stöttar du även business controller-funktionen för att säkerställa att finansiella mål och redovisningsprinciper enligt IFRS uppfylls.
Företagspresentation
Vår kund är en ledande aktör inom industriproduktion som drivs av innovation och nytänkande. Här är lagkänsla och samarbete centralt, och mångfald ses som en nyckel till framgång. På huvudkontoret och i deras globala team får du möjlighet att arbeta med banbrytande tekniska lösningar och projekt som påverkar både branschen och samhället. Här värdesätts engagemang, kreativitet och kompetens - och varje medarbetares bidrag spelar roll.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Hybrid, minst 3 dagar/veckan på kontoret i Finspång. Start: Enligt överenskommelse. Slut: 2027-04-01, med god möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, finans eller motsvarande
Erfarenhet av rollen som Commercial Project Manager eller liknande erfarenhet inom industri- eller infrastruktursektor
God kunskap inom IFRS och svenska redovisningsregler
Erfarenhet av finansiell styrning, kontraktshantering och riskhantering i projekt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av SAP
Meriterande: Bakgrund inom projektfinansiering, inköp, juridik eller trade finance
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
