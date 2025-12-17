Commercial Manager - Commercial & Contract Management
Saab Dynamics befinner sig i en utvecklingsfas där vårt kommersiella arbete tar nästa steg. Vi söker nu Commercial Managers som vill vara med och bygga upp en ny funktion och bidra till affärer med stor teknisk komplexitet och samhällsnytta.
Din roll
Som Commercial Manager på den nybildade avdelningen Commercial & Contract Management Dynamics blir du en viktig del i att utveckla och stärka Saabs kommersiella arbete. Rollen innebär ett nära samarbete med affärsenheter och OPC för att säkerställa gemensamma, effektiva arbetssätt inom offertarbete, riskbedömning och kontraktshantering.
Du kommer att bidra till utveckling och implementering av processer, metoder och verktyg som stärker kvalitet, lönsamhet och riskmedvetenhet i våra affärer. Du får också möjlighet att vara med och forma en ny avdelning som har stor påverkan på Dynamics fortsatta utveckling.
Beroende på din bakgrund och kompetens kommer du att arbeta med ett eller flera av följande områden:
* Utveckla och stärka den centrala kommersiella funktionen inom Dynamics
* Utvärdera och implementera digitala verktyg som stödjer det kommersiella arbetet
* Arbeta med kommersiella regelverk, såsom FMV-avtalet
* Utveckla och förvalta processer, metoder och riktlinjer för offert- och avtalsarbete
* Stärka förmågan inom riskhantering, lönsamhetsbedömning och affärskalkyler
* Bidra till utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning inom organisationen
* Samarbeta med affärsenheter och OPC för att utveckla gemensamma kommersiella arbetssätt
Placeringsort för rollen är Karlskoga eller Linköping, beroende på din utgångspunkt. Resor kan förekomma i tjänsten. Du rapporterar till Head of Commercial & Contract Management. Publiceringsdatum2025-12-17Profil
Commercial & Contract Management Dynamics är under uppbyggnad och vi söker dig som vill vara med och utveckla en stark och professionell kommersiell funktion. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har god analytisk förmåga. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har ett affärsmässigt förhållningssätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Akademisk examen inom ekonomi, juridik, teknik eller annat relevant område
* Erfarenhet av kommersiellt arbete, avtalsförhandling och/eller contract management
* God förståelse för riskbedömning, lönsamhet och affärskalkyler
* Mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga
Meriterande är erfarenhet av:
* Komplex och gärna internationell verksamhet
* Förändringsarbete och utveckling av processer och arbetssätt
* Digitalisering och implementering av nya verktyg, gärna AI-stöd
* Saabs verksamhet, produkter och kommersiella arbetssätt
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
