Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren COBOL-utvecklare med bakgrund inom stordatorutveckling. Rollen omfattar utveckling, förvaltning och vidareutveckling av affärskritiska system i mainframe-miljö, samt stöd i arkitekturfrågor och modernisering av befintliga lösningar. Arbetet innefattar även insatser kopplade till DevOps och CI/CD för stordatorplattformar.
Som konsult kommer du att arbeta nära både utvecklingsteam och verksamhet, bidra praktiskt med utveckling och testning samt fungera som teknisk expert och mentor för övriga i teamet.
Djup erfarenhet av IBM z/OS-plattformen samt teknologier som DB2, CICS, IMS, MQ och JCL.
Självgående, strukturerad och trygg i din tekniska kompetens.
Vana vid att arbeta i komplexa, reglerade miljöer - gärna inom bank och finans.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
