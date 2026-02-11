CNC-operatör till tekniskt avancerad produktion
2026-02-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Ta nästa steg som CAM-/CNC-operatör och arbeta med avancerad bearbetning i en modern och utvecklande produktionsmiljö.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker en erfaren och engagerad CAM-/CNC-operatör till en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö. Rollen passar dig som vill arbeta med komplexa och kundanpassade detaljer där kvalitet, precision och utveckling står i centrum.
Du arbetar med CAM-programmering och CNC-bearbetning av avancerade komponenter, ofta i små serier eller som enstycksproduktion. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor samt i kontakt med kunder och leverantörer.
Kunskaper och erfarenhet:
Har erfarenhet av arbete som CAM-/CNC-operatör
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Arbetar självständigt men trivs i team
Har god verkstadsvana och ett lösningsorienterat arbetssätt
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Meriterande:
CAM-programmering i Mastercam eller liknande
Erfarenhet av 3- och 5-axlig fräsning
God ritnings- och mätteknisk förståelse
Högt teknikintresse och vana av krävande material
Vi erbjuder en utvecklande tjänst i en stabil verksamhet med modern utrustning och tekniskt utmanande uppdrag. Vi söker efter rätt person med rätt kompetens varpå geografisk förankring har mindre betydelse. Det är med andra ord inget krav på att kandidaten ska bo i närheten av Jönköping utan företaget kan erbjuda övernattningsbostad.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid där du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare William Maklin på william.maklin@eterni.se
Plats: Strax norr om Jönköping
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Enligt överenskommelse
