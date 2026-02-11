CNC-operatör till tekniskt avancerad produktion

Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping
2026-02-11


Ta nästa steg som CAM-/CNC-operatör och arbeta med avancerad bearbetning i en modern och utvecklande produktionsmiljö.

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker en erfaren och engagerad CAM-/CNC-operatör till en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö. Rollen passar dig som vill arbeta med komplexa och kundanpassade detaljer där kvalitet, precision och utveckling står i centrum.
Du arbetar med CAM-programmering och CNC-bearbetning av avancerade komponenter, ofta i små serier eller som enstycksproduktion. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor samt i kontakt med kunder och leverantörer.
Kunskaper och erfarenhet:

Har erfarenhet av arbete som CAM-/CNC-operatör

Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten

Arbetar självständigt men trivs i team

Har god verkstadsvana och ett lösningsorienterat arbetssätt

Behärskar svenska flytande i tal och skrift

Meriterande:

CAM-programmering i Mastercam eller liknande

Erfarenhet av 3- och 5-axlig fräsning

God ritnings- och mätteknisk förståelse

Högt teknikintresse och vana av krävande material

Vi erbjuder en utvecklande tjänst i en stabil verksamhet med modern utrustning och tekniskt utmanande uppdrag. Vi söker efter rätt person med rätt kompetens varpå geografisk förankring har mindre betydelse. Det är med andra ord inget krav på att kandidaten ska bo i närheten av Jönköping utan företaget kan erbjuda övernattningsbostad.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid där du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare William Maklin på william.maklin@eterni.se
Plats: Strax norr om Jönköping

Start: Omgående eller enligt överenskommelse

Arbetstider: Enligt överenskommelse

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
531 01  LIDKÖPING

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
William Maklin
william.maklin@eterni.se

Jobbnummer
9736419

