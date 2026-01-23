CNC-operatör till Örnsköldsvik!
Vi söker dig som vill arbeta i en tekniskt avancerad produktionsmiljö där noggrannhet, kvalitet och utveckling är en naturlig del av vardagen. I den här rollen får du arbeta med modern maskinbearbetning och vara delaktig i att skapa effektiva och hållbara produktionslösningar.
Du blir en del av ett team där samarbete, ansvar och tekniskt kunnande värderas högt. Rollen passar både dig med lång erfarenhet och dig som är i början av din karriär men har rätt teknisk grund och driv.
Dina arbetsuppgifter
• CNC-bearbetning av avancerade detaljer
• Programmering av CNC-maskiner
• Arbete i Siemens- och Heidenhain-styrsystem
• Avancerad parameterprogrammering
• Uppspänning och hantering av större och tyngre arbetsstycken
• Samarbete kring förbättringar av kvalitet, produktivitet och arbetssättKvalifikationer
• CNC-operatörsutbildning eller motsvarande teknisk bakgrund
• Erfarenhet av CNC-programmering
• God förståelse för teknik och maskinbearbetning
Meriterande:
• Ritningsläsning
• Matematiska kunskaper kopplade till bearbetning
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du tar ansvar för ditt arbete, trivs med självständiga uppgifter och samarbetar gärna med andra för att nå bästa resultat.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
