CNC-operatör till kund i Finspång!
2025-09-08
Om tjänsten
Vi söker nu CNC-operatörer till en av våra kunder i Finspång!
Du kommer att arbeta i bearbetningsmaskiner av märket Carnaghi, med siemens styrsystem. Dina arbetsuppgifter kommer förutom att köra maskinerna, bland annat bestå av laddning av maskinpaletter, laddning av verktyg och justering i befintliga program.
Start för tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till ett 4-veckors roterande schema med 12-timmarspass där du arbetar i snitt 36 timmar per vecka, där arbetstiden är 07.00 - 19.00 / 19.00 - 07.00Profil
Vi söker dig som:
• Har minst några års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom CNC styrda maskiner.
• Erfarenhet av justering av program i maskin.
• Mycket goda kunskaper inom ritningsläsning.
• Truckkort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
