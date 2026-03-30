CNC-operatör sökes till uppdrag i Norrköping

2026-03-30


Publiceringsdatum
2026-03-30

Om företaget
Vi söker nu erfarna och engagerade CNC-operatörer för uppdrag hos våra kunder inom tillverkningsindustrin.
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med bearbetning av detaljer enligt ritning, övervakning av maskiner samt kvalitetskontroller. Arbetet kräver noggrannhet, ansvarstagande och ett strukturerat arbetssätt.

Arbetsuppgifter
Ställa in och övervaka CNC-maskiner

Bearbeta detaljer enligt ritning och specificerade mått

Utföra mätning och kvalitetskontroll av färdiga produkter

Hantera och byta verktyg samt säkerställa maskinens funktion

Föreslå förbättringar i arbetsprocesser och effektivitet

Dokumentera arbetsmoment och följa interna rutiner

Profil
Vi söker dig som har:

Erfarenhet av CNC-bearbetning

Kunskap inom ritningsläsning, mätteknik och verktygshantering

Förmåga att arbeta självständigt, noggrant och strukturerat

En flexibel inställning och vilja att utvecklas och lära nytt

Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett högt kvalitetstänk. Du trivs både med självständigt arbete och att samarbeta i team.
Ansökningsförfarande
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Felicia Wickenberg på felicia.wickenberg@skill.se eller 011-470 53 06.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7123063-1919270".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skill Kompetenspartner AB (org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Källvindsgatan 1 (visa karta)
602 40  NORRKÖPING

Jobbnummer
9825974

