CNC-operatör sökes till uppdrag i Norrköping
Vi söker nu erfarna och engagerade CNC-operatörer för uppdrag hos våra kunder inom tillverkningsindustrin.
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med bearbetning av detaljer enligt ritning, övervakning av maskiner samt kvalitetskontroller. Arbetet kräver noggrannhet, ansvarstagande och ett strukturerat arbetssätt.Arbetsuppgifter
Ställa in och övervaka CNC-maskiner
Bearbeta detaljer enligt ritning och specificerade mått
Utföra mätning och kvalitetskontroll av färdiga produkter
Hantera och byta verktyg samt säkerställa maskinens funktion
Föreslå förbättringar i arbetsprocesser och effektivitet
Dokumentera arbetsmoment och följa interna rutinerProfil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av CNC-bearbetning
Kunskap inom ritningsläsning, mätteknik och verktygshantering
Förmåga att arbeta självständigt, noggrant och strukturerat
En flexibel inställning och vilja att utvecklas och lära nytt
Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett högt kvalitetstänk. Du trivs både med självständigt arbete och att samarbeta i team.
Ansökningsförfarande
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Felicia Wickenberg på felicia.wickenberg@skill.se
eller 011-470 53 06.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7123063-1919270".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
602 40 NORRKÖPING
9825974