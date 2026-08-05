CNC-operatör med beredningskompetens
Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Värnamo Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Värnamo
2026-08-05
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren CNC-operatör som vill ta ett större ansvar i produktionen? Trivs du med att både planera, förbereda och köra avancerad bearbetning?
ARBETSUPPGIFTER
Som CNC-operatör med beredningskompetens får du en viktig roll i produktionen. Du tillhör en produktionsgrupp där du ansvarar för att bereda och förbereda tilldelade jobb innan du själv producerar detaljerna i maskinen. Rollen passar dig som vill arbeta självständigt och vara delaktig genom hela tillverkningsprocessen. Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö där teknik, kvalitet och utveckling står i fokus.
Du kommer huvudsakligen att arbeta med företagets moderna 5-axliga fräsar och bearbeta detaljer till bland annat fordons- och försvarsindustrin. Verksamheten befinner sig i en spännande tillväxtfas, vilket skapar goda möjligheter för dig som vill utvecklas tillsammans med företaget.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Bereda och planera tilldelade produktionsjobb.
Förbereda och ställa maskiner inför produktion.
Köra och övervaka 5-axliga CNC-fräsar.
Säkerställa kvalitet genom löpande kontrollmätning och uppföljning.
Bidra till ett effektivt produktionsflöde tillsammans med kollegor.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av CNC-bearbetning och vill ta ett större ansvar än den traditionella operatörsrollen. Du har ett tekniskt intresse, arbetar strukturerat och trivs med att planera ditt eget arbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet som CNC-operatör, gärna inom fräsning.
Kunskap eller erfarenhet av beredning inom tillverkande industri.
God teknisk förståelse och vana att läsa ritningar.
Erfarenhet av 5-axlig bearbetning är meriterande.
Erfarenhet av styrsystemet Heidenhain är önskvärt.
Har du arbetat med bearbetning av aluminium är det ett plus, men vi välkomnar även dig som har erfarenhet från plast-, trä- eller plåtbearbetning. Det viktigaste är att du har rätt tekniska förståelse, ett kvalitetsmedvetet arbetssätt och en vilja att utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en social och prestigelös person som trivs i ett mindre företag där samarbete och gemenskap är en naturlig del av vardagen. Du arbetar ansvarsfullt och noggrant, tar egna initiativ och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidaretjänst som inleds via ett konsultuppdrag hos Eterni Sweden AB i Värnamo.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare William Maklin på william.maklin@eterni.se
Plats: Värnamo
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid med flex (06.00-07.30)
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
William Maklin william.maklin@eterni.se Jobbnummer
10022379