CNC-operatör inriktning svarvning
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Vi söker nu CNC-operatörer med svarverfarenhet som vill arbeta i en stabil och utvecklande verksamhet. Verksamheten är inriktad mot tillverkning av avancerade komponenter för flera olika branscher. Arbetet präglas av höga krav på kvalitet, noggrannhet och spårbarhet.
Som CNC-operatör arbetar du med större svarvar i en modern verkstadsmiljö. Du ingår i ett team där samarbete och ansvarstagande är viktigt. Du ansvarar även för operatörsunderhåll och förväntas bidra aktivt till förbättringsarbete i den dagliga verksamheten.
Tjänsten ställer krav på noggrannhet, självständighet och ett strukturerat arbetssätt.
Arbetstiden är förlagd till 2-skift.
Start efter överenskommelse.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
• säkerställa stabil drift och rätt kvalitet i maskiner
• övervaka en eller flera maskiner parallellt
• ansvara för mätning, uppföljning och dokumentation enligt fastställd kontrollplanProfil
Vi söker dig som har erfarenhet från verkstadsarbete och känner dig trygg i rollen som CNC-operatör.
Vi ser gärna att du har:
• verkstadsutbildning eller motsvarande erfarenhet
• kunskap i ritningsläsning och mätteknik
• erfarenhet av svarvning, gärna axelsvarvning
• traverskort
Som person är du kvalitetsmedveten, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Emma Andersson emma.andersson@ikett.com
