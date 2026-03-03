CNC-operatör
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Helsingborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Helsingborg
2026-03-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Ikett söker nu en självständig och tekniskt kunnig CNC-operatör för arbete hos kund inom legoproduktion. I arbetet ingår det att programmera i Fanuc, så kunskap och erfarenhet inom det är ett krav. De använder en CNC-maskin som heter Fagor så har du erfarenhet av det är det meriterande. För att passa för tjänsten krävs tidigare erfarenhet av maskinarbete i en produktion eller annan produktionserfarenhet Är du utbildad inom industrin eller innehar teknisk utbildning är det en stor fördel. Arbetstider är dagtid 7-16 eller 06-15 men kan så småningom bli 2 skift. Start snarast enligt överenskommelse. Varaktighet 6 månader.Profil
Vi söker dig som har viljan att utvecklas och som arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet. Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven. Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration. Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001. Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet. För mer information och nyheter, följ oss gärna på: Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rebecca Norrman rebecca.norrman@ikett.com Jobbnummer
9775230