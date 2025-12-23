CMM Programmerare
2025-12-23
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Du kommer i din roll som CMM-programmerare att programmera mätmaskiner för uppmätning och kontroll av de detaljer som tillverkas i maskin- och plåtverkstaden. Arbetet innefattar framtagning av kontrollunderlag för våra mätmaskiner, CMM, samt manuell kontroll inom svarvning, plåt och fräsning. Vidare får du möjlighet att vara med och skapa och utveckla arbetsmetoder och metodik, som på ett eller annat sätt är nödvändigt för att kunna producera flygplanen.Publiceringsdatum2025-12-23Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av CMM-programmering. Du har grundläggande kunskaper i att programmera, med hjälp av fristående system eller operatörsprogrammering. Det är meriterande om du själv har arbetat med mätmaskiner som operatör, speciellt PC-DMIS.
Du har en gymnasial utbildning med inriktning mot tillverkning eller motsvarande kunskaper från verkstadsarbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Tidigare erfarenhet av detaljkontroll, ritningsläsning, 3D- måttsättning och mätteknik ses som meriterande, men inte nödvändigt.
Som person är du noggrann, innovativ och strukturerad i arbetet. Du har en vilja att utvecklas, och självständigt söka den information som anses nödvändig för att genomföra en uppgift. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra, då det förekommer både interna och externa kontakter. Du behärskar engelska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övriga önskvärda kvalifikationer:
* Kunskaper i PC-DMIS, programmering, erfarenheter som CMM-operatör.
* Erfarenhet av andra mätmaskinsspråk.
* Erfarenhet av mätning med laserskanner, även mätarm.
* Goda kunskaper i ritningsläsning, hantera 3-d underlag med FTA.
* Kunskaper om Form & Läge.
* Kunskaper i mätteknik.
* Verkstadsutbildning/erfarenhet inom andra verkstadsavsnitt är meriterande.
* God produktkännedom
* Erfarenhet från CAD system, CATIA, Solid Works m.fl.
* Datorvana i Pc-miljö.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
