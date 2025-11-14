Client & People Partner
Vill du kombinera din passion för HR med affärsutveckling, matchning och kommunikation?
Är du både en trygg leveransledare, en relationsbyggare och har näsa för affärer? Då kan detta vara din nästa roll!
PeopleProvide söker en Client & People Partner - en hybridroll på flera sätt där du får driva både försäljning, konsultleveranser och utveckling av våra HR-tjänster likaså arbeta både självständigt, samt med virtuellt team som ses fysiskt några gånger i månaden. Hos oss får du arbeta affärsnära med både kunder och konsulter, samtidigt som du bidrar till PeopleProvides tillväxtresa och varumärke.
Om rollen
Det här är en bred och viktig roll med stort inflytande över struktur, kultur och tillväxt. Du växlar mellan att:
Bygga kundrelationer och skapa affärer
Projektleda tillsättningar och konsultresor samt förbättrad kundupplevelse
Leda och kvalitetssäkra HR-leveranser och konsultuppdrag
Kommunicera och engagera genom digitala kanaler samt andra framgångsrika alternativa kanaler som event, webinar etc.
Du blir en viktig länk mellan kund, konsult och PeopleProvide - och en del av ett, i nuläget litet och delvis, hybrid team som arbetar tätt ihop med både VD, marknad och våra partnerkonsulter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Affärsutveckling & Försäljning
Initiera dialoger med potentiella och befintliga kunder
Identifiera behov och affärsmöjligheter samt paketera lösningar
Bidra till att ta fram offerter, projektplaner och pitchmaterial
Skapa tillväxt genom ökad försäljning av PeopleProvides erbjudanden
HR & Leverans
Leda och kvalitetssäkra leveranser inom våra tre erbjudanden: HR Interim, HR Business Support och HR Rekrytering
Säkerställa hög kundnöjdhet och framgångsrika konsultuppdrag
Ansvara för onboarding, uppföljning och offboarding av våra partnerkonsulter och kommande providar-kollegor
Utveckla och effektivisera interna processer och digitala verktyg och ansvara för vårt rekryteringssystem, och senare delegera ansvaret till kommande kollega
Bidra aktivt i interna förändringsinitiativ och tillväxtresor
Konsultrelationer & Kommunikation
Ha löpande kontakt med vårt konsultnätverk och bygga långsiktiga relationer
Säkerställa att våra partnerkonsulter får en engagerande och professionell konsultresa
Förbättra nuvarande employer branding-innehåll och aktiviteter för att attrahera och behålla konsulter
Ansvara för fortsatt förbättring av vår HR portal och direkta kunddialoger med våra HR Business Support-kunder.
Producera engagerande kommunikation till sociala medier - både bild, text och video (tillsammans med marknadskollega)
Samarbeta med marknad kring event, innehåll och digital närvaro
Initiera kundevent för framtida kunddialoger och projektleda dessa som en del av vårt varumärke. Publiceringsdatum2025-11-14Profil
Du har ett genuint intresse för näringslivet/affärer och du har ett öga för hur, HR kan påverka organisationer positivt med HR kompetens. Du är gärna ledare, ett inre driv och är leveranssäker. Som person är du trygg, strukturerad och har lätt för att bygga förtroende.
Vi tror att du har:
Erfarenhet och genuint intresse av tjänsteförsäljning och kunddialoger
Några års erfarenhet av HR-arbete eller HR-nära roller som linjechef eller liknande
Tidigare erfarenhet av konsulttillsättningar och projektledning
Erfarenhet av att arbeta nära marknad, sociala medier och employer branding
God systemvana och nyfikenhet på digitala verktyg
Ett positivt driv och förmåga att få saker att hända
Meriterande:
Erfarenhet från bemanning, konsultbolag eller tillväxtmiljöer
Erfarenhet av förändringsarbete samt erkända försäljnings- och/eller HR-metoder
Intresse för kompetensutveckling, kultur och ledarskap
Vad erbjuder vi? En nyckelroll i ett växande bolag där du får vara med och forma både din nuvarande roll, din framtida som en del av företagets riktning.
En unik möjlighet att kombinera affärsutveckling, konsultrelationer, HR och kommunikation
Nära samarbete med VD, marknad och konsultnätverk
Utrymme att ta initiativ och driva idéer - från tanke till genomförande Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peopleprovide AB
(org.nr 556764-7176), https://www.peopleprovide.se/ Arbetsplats
PeopleProvide Kontakt
Johanna Malm johanna.malm@peopleprovide.se 0702694852 Jobbnummer
9606441