Client Advisor Generalist
Swedbank arbetar för att skapa en trygg och hållbar ekonomi för våra kunder. Med hög tillgänglighet, stort engagemang och affärsfokus kan du vara med att forma fram framtidens kundmöten samt en attraktiv och positiv arbetsplats.
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Erbjuda bästa möjliga bemötande och affärsmässiga service till Swedbanks kunder som besöker det lokala bankkontoret samt ringer in till banken från samtliga delar av Sverige.
Skapa tillgänglighet till bankens tjänster och produkter där guidning i digitala verktyg och personlig service samverkar för god kundnöjdhet.
Besvara frågor gällande bankens produkt- och tjänsteutbud samt slussa vidare kunder där licenser krävs för djupare rådgivning.
Samarbeta och bidra till merförsäljning genom att identifiera kundbehov och presentera relevanta lösningar för att överträffa kundernas förväntningar.
Utveckla din kompetens inom bank och finanssektorn där du dagligen möter nya situationer och utmaningar.
I denna roll behöver du:
Ha ett service- och affärsdrivet fokus samt trivas i mötet med människor.
Ha tidigare arbetslivserfarenhet från service- och/eller finansrelaterat arbete.
Tala och skriva flytande svenska samt ha goda kunskaper i engelska.
Vara trygg i kundmötet per telefon samt i kundmötet på kontor.
Arbeta målinriktat med fokus på att skapa värde för kunden.
Inta ett pedagogiskt förhållningssätt och kommunicera tydligt för att guida kunden i bankens digitala verktyg samt hitta kundanpassade lösningar.
Visa intresse för att fördjupa din kunskap om hur banken motverkar penningtvätt och finansiering av terrorism, och kunna tillämpa denna kunskap i varje kundmöte.
Gilla problemlösning och försäljning, med förmåga att identifiera kundens behov och presentera lösningar som passar kundens situation.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
Inled din utvecklingsresa inom våra kundmötande tjänster. Du får jobba i direkt kundkontakt och hjälpa människor nå lösningar på sina ärenden. Du är Swedbanks ansikte utåt och en oerhört viktig del av vår verksamhet. Vi tror att du kan vara dig själv och samtidigt utvecklas till en framgångsrik kundrådgivare. Om du känner igen dig i denna beskrivning är vi mycket intresserade av dig. Vi värnar om ditt välmående och erbjuder en hållbar arbetsmiljö. På Swedbank är medarbetarna vår största tillgång. Vi har en kultur som bygger på respekt, inkludering och öppenhet, där varje medarbetares röst är viktig. Vi lever bankens värderingar; Öppen, Enkel och Omtänksam" Matilda Walentowicz, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-06-12.
Placeringsort: Farsta, Stockholm
Rekryterande chef: Matilda Walentowicz
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
