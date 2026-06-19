chuafför CE

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Otl Transport AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-06-19
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OTL transport söker en till chaufför!
Vi söker chaufförer för trailer körning. Lös trailer med kapell.
Jobbet består av att koppla lös trailer i Göteborgs hamn samt Trelleborgs hamn. Sedan köra runt om i landet och lossa samt lasta, sen droppa trailer på någon av hamnarna.
Arbetet är förlagt start söndag/måndag till fredag. Vilket innebär att man sover i hytten hela veckan.
Följande Kvalifikationer söks
Svenska eller Engelska tal samt skrift.
CE körkort
YKB
ADR
Positivt engagerat i jobbet
Problemlösare
Erfarenhet är merit men inte ett måste. För rätt person kan man engagera sig för att lära upp.
Då vi håller våra fordon hela och rena är det viktigt att man städar samt håller fordonen i bästa skick!
OTL transport är ett ganska nytt åkeri med sitt säte i Malmö Skåne. Bilarna vi kör är mp5 samt r500 pusher/boggie. Vi som företag och kollegor värnar om varandra och jobbar som en familj.
Därför lägger vi stor vikt på att personen som ska passa in är likasinnade som oss i teamet.
Företaget är anslutet till kollektivavtalet och följer kör och vilotider i punkt och pricka. Lön är enligt kollektivavtal.
Är du den vi söker? Skicka iväg ett mail till Otltransportab@hotmail.com
Och märk det som CE chaufför.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: otltransportab@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Otl Transport AB
(org.nr 559517-1579) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9971449