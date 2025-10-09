Chief Product Owner
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du vara med och forma framtidens teknologi inom elektronisk krigföring? På Product Unit (PU) Fighter EW utvecklar vi världsledande lösningar inom Electronic Warfare (EW) för stridsflygplan och andra plattformar. Vi ansvarar för hela kedjan - från affär och produktutveckling till underhåll och vidareutveckling av våra befintliga system.
Vi söker nu en erfaren och driven Chief Product Owner (CPO) som vill ta en central roll i ett av våra mest spännande produktutvecklingsprogram. Som CPO leder du utvecklingen av gemensam funktionalitet för våra stora flygplattformar, antingen inom våra ombordsystem eller stödsystem på marken. Du kommer att arbeta i nära samarbete med både interna och externa intressenter och vara en nyckelperson i att driva vår vision framåt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Säkerställa att verksamhetens prioriteringar återspeglas i utvecklingsprogrammet genom en gemensam backlog.
* Leda och prioritera arbetet med produktens backlog, inklusive att bryta ned övergripande krav i samarbete med Product Owners, utvecklingsteam och stakeholders.
* Ansvara för övergripande kommunikation med och mellan interna och externa intressenter.
* Samarbeta tätt med Release Train Engineer för att koordinera leveranser, resurser och intressenter.
* Bidra till att skapa struktur, tydlighet och engagemang i teamet för att driva effektiv utveckling framåt.
Tjänsten är belägen i Järfälla med möjlighet till resor till kundprojekt inrikes och utrikes. Under 2026 kommer verksamheten att flyttas till Solna strand.
Som person är du en engagerad och trygg ledare med förmågan att skapa struktur och riktning i komplexa tekniska miljöer. Du motiveras av att arbeta i gränslandet mellan teknik, affär och strategi, och trivs med att ha en central roll där du samordnar människor, mål och teknik för att nå gemensamma resultat.
Du är lyhörd, kommunikativ och har en naturlig förmåga att bygga förtroende - både inom teamet och med externa samarbetspartners. Ditt arbetssätt präglas av helhetssyn, ansvarstagande och ett genuint intresse för teknikens möjligheter. Du ser möjligheter där andra ser hinder och driver arbetet framåt med både energi och noggrannhet.Kvalifikationer
* Erfarenhet som Chief Product Owner, Product Owner eller i en liknande ledande roll inom produktutveckling.
* Djupgående kunskap inom elektronisk krigföring (Electronic Warfare) och systemutveckling.
* Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team och hantera beroenden mellan olika produktområden.
* Teknisk utbildningsbakgrund som högskole- eller civilingenjör inom relevant område.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
