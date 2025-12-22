Chef till funktionen för naturskydd
2025-12-22
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.
Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Natur- och vattenavdelningen består av cirka 230 medarbetare fördelat på fyra enheter: enheten för naturmiljö, enheten för natur- och vattenärenden, enheten för restaurering och förvaltning av natur och vatten samt enheten för vattenmyndigheten västerhavet. Avdelningen arbetar med frågor som rör biologisk mångfald, hållbar användning av natur- och vattenresurser, främjande av friluftsliv samt vilt- och fiskeförvaltning. Vi har dessutom ansvaret för en av Sveriges fem vattenmyndigheter.
Avdelningen är ny sedan snart ett år och är ett resultat av en omorganisation där tidigare Naturavdelningen och Vattenavdelningen har blivit en gemensam avdelning.
Vi söker nu en funktionschef till funktionen för naturskydd som finns på enheten för naturmiljö.
Funktionen för naturskydd bedriver verksamhet inom huvudsakligen följande områden:
- Bilda naturreservat (och andra skyddade områden).
- Natura 2000, bevarandeplaner.
- Reviderar befintliga beslut om skydd.
- GIS-arbete.
Funktionen består av 17 medarbetare med placeringsort Göteborg, Mariestad och Vänersborg.
Länsstyrelsen eftersträvar ett tydligt, lyhört och inspirerande ledarskap, där du som chef leder med tillit och ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och självledarskap. I rollen som funktionschef ansvarar du för att driva och utveckla funktionens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv som ser till myndighetens bästa. Med ett hälsofrämjande ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling av såväl verksamhet som medarbetare.
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- Driva och utveckla funktionens verksamhet.
- Leda och utveckla medarbetarna inom funktionen.
- Leda i förändring och hantera målkonflikter.
- Ansvara för verksamhet, personal och ekonomi.
- Delta i enhetens ledningsgrupp, där du tillsammans med övriga tre funktionschefer och enhetschefen har till uppgift att se till hela enheten, avdelningen och Länsstyrelsens bästa.
- Delta i, utveckla och förvalta samarbeten både internt och externt.
Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Resor ingår i tjänsten.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Samverkan och kommunikation med externa aktörer, verksamhetsutövare, markägare och andra myndigheter är en viktig del av vårt arbete. Du behöver därför ha kunskap, erfarenhet och förståelse för sakområdets villkor, utveckling och utmaningar.
Vi vill att du har minst ett års aktuell erfarenhet av chefsuppdrag med personalansvar. Som chef har du tidigare erfarenhet av att planera, budgetera och följa upp verksamhet och personal. Du har erfarenhet, intresse och förmåga att driva och utveckla verksamhet, leda och utveckla människor samt leda i förändring. Det är också viktigt med erfarenhet och förmåga att hantera situationer när olika samhällsintressen ställs mot varandra.Dina personliga egenskaper
Vi söker en trygg och målinriktad ledare som har förmåga att driva och utveckla verksamhet och leda och utveckla medarbetare. För att du ska trivas och lyckas i detta uppdrag behöver du vara utvecklingsinriktad och ha en strategisk förmåga.
Rollen kräver att du har helhetssyn och förmåga att prioritera utifrån ett helhetsperspektiv. Din kommunikation är tydlig och inspirerande, där du skapar förståelse för helhet och sammanhang.
Arbetet kräver god förmåga till konflikt- och problemlösning samt uthållighet i att driva arbetet framåt.
Du är lyhörd och har ett tillitsfullt och hälsofrämjande ledarskap med god förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer både internt och externt.
Vi ser gärna att du har:
- Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning.
- Erfarenhet av arbete som chef inom offentlig förvaltning.
- Erfarenhet av att leda sakkunniga/experter.
- Erfarenhet av att leda medarbetare som handlägger fleråriga processer.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb
Här finns information om
Vi finns också på
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
