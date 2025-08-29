Chef till enheten för Ekonomisk säkerhet
2025-08-29
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Vill du göra skillnad och arbeta för att stärka Sveriges säkerhet? I en tid där Sveriges säkerhet står i fokus växer vårt uppdrag som myndighet inom totalförsvaret. Vi genomgår nu en strategisk utveckling för att möta nya krav och förväntningar - både från samhället och från våra samverkanspartners. Därför söker vi fler engagerade ledare som vill vara med och bygga en robust organisation som gör verklig skillnad för Sveriges motståndskraft och trygghet.
Om tjänsten
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, bemanna och utveckla verksamheten på enheten. Du säkerställer att projekten bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, relevans och integritet, vilket inkluderar granskning och godkännande av skriftlig dokumentation. Du arbetar också aktivt med såväl rekrytering som kompetensförsörjning för att möta organisationens behov på både kort och lång sikt.
I ditt uppdrag ingår ansvar för personal- och arbetsmiljöfrågor. Som chef och ledare vid FOI förväntas du vara en god arbetsgivarföreträdare, skapa bra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv samt ta tillvara och vidareutveckla medarbetarnas kompetens och erfarenheter. I rollen ingår bland annat att genomföra utvecklings- och lönesamtal med dina medarbetare. Då en del av enhetens medarbetare är utplacerade hos externa uppdragsgivare på såväl korta som långa uppdrag innebär arbetet även att leda medarbetare på distans.
Enheten ingår i verksamhetsområdet Försvarsekonomi och framtidsstudier vid avdelningen Försvarsanalys. Du rapporterar direkt till verksamhetsområdeschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp där du bidrar till det strategiska arbetet.
Om enheten
Enheten Ekonomisk säkerhet är en av två enheter som bedriver forskning och analys till stöd för utredning och beslutsfattande inom ekonomisk säkerhet; försvarsutgifter; ekonomi- och verksamhetsstyrning; totalförsvarslogistik; kostnadsberäkningar; försvarsindustri och -marknad; innovation samt personalförsörjning. Huvudsakliga uppdragsgivare inkluderar Försvarsdepartementet och Försvarsmakten. Verksamheten sker i nära samarbete med andra delar av myndigheten, inklusive teknisk expertis från andra verksamhetsområden och avdelningar.
Kvalifikationer
Vi ser att du har;
akademisk examen på lägst master-/magisternivå med en för tjänsten relevant inriktning,
flerårig ledarerfarenhet från en chefsroll eller som projektledare inom forsknings- och analysverksamhet,
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
För att lyckas i rollen som enhetschef är det viktigt att du är en god arbetsgivarföreträdare som leder, motiverar och skapar engagemang och delaktighet för att nå överenskomna resultat. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Som person är du en god förebild för andra och visar gott omdöme vid avvägningar, prioriteringar, samarbeten, uttalanden, beslut och agerande. Du etablerar förtroendefulla relationer och vårdar dem för långsiktiga, effektiva och konstruktiva samarbeten såväl internt som externt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har;
minst 5 års sentida erfarenhet av arbete inom statlig myndighet, särskilt inom totalförsvarsområdet,
goda kunskaper inom enhetens verksamhet,
relevant doktors- eller licentiatexamen,
erfarenhet som personalledande chef, inklusive att leda medarbetare på distans.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning. Alla chefer på FOI har en tillsvidaretjänst i verksamheten. Vi tillämpar chefsförordnande som avtalas på tre år med möjlighet till förlängning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev på svenska via ansökningsknappen senast den 14 september!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Avdelningschef Malek Finn Khan eller stf Avdelningschef Daniel Faria. Fackliga företrädare är Monia Lougui (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
