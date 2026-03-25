Chef Teknik och Drift till PostNord Helsingborg
2026-03-25
Vill du vara med och bygga upp en helt ny paketterminal och ta ansvar för teknik och drift i ett avgörande skede? Nu öppnar PostNord en ny terminal i Helsingborg. Byggnaden står klar och nästa steg är att skapa en effektiv och välfungerande verksamhet. Här får du en central roll med direkt påverkan på produktion, kvalitet och leverans. Du kliver in i ett skede där verksamheten byggs upp från grunden med stort utrymme att påverka arbetssätt och struktur.
Du arbetar i en tekniskt avancerad miljö där automatisering och sorteringssystem står i centrum och där du får vara med och utveckla hur tekniken används för att skapa ett effektivt flöde.
Du, vi och jobbet
Det här är en roll där du både driver den dagliga driften och är med och bidrar till hur verksamheten ska fungera framåt. Tillsammans med terminalchef och övriga chefer bygger ni upp organisation, arbetssätt och struktur. Du ansvarar för att den tekniska driften fungerar stabilt och effektivt, samtidigt som du etablerar processer som håller över tid och skapar förutsättningar för ditt team att lyckas.
Du har ett helhetsansvar för teknik, underhåll och fastighetens drift och arbetar nära produktionen. PostNords paketverksamhet är i stark tillväxt och präglas av hög utvecklingstakt. Här verkar du i en miljö där teknik och drift är tätt integrerade och där det finns goda möjligheter att driva utveckling och förbättring. Du rapporterar till terminalchef och ingår i terminalens ledningsgrupp.
Vad du kommer att göra
Leda och bygga upp teknikorganisationen i en ny terminal
Ha helhetsansvar för teknik, fastighet och säkerhetsrelaterade frågor
Säkerställa hög driftsäkerhet i avancerad sorteringsutrustning och tekniska system
Ansvara för underhållsstrategi samt planera och genomföra underhåll
Säkerställa fastighetens funktion, skick och drift
Samverka med externa leverantörer och fastighetsägare i tekniska och fastighetsrelaterade frågor
Leda och utveckla ett team och ha personal- och resultatansvar
Planera och fördela det dagliga arbetet inom teknik och underhåll
Driva förbättringsarbete med fokus på effektivitet, kvalitet och kostnad
Arbeta nära produktionen för att säkerställa en stabil och effektiv drift
Vara med och sätta struktur, processer och arbetssätt från start
Vara terminalens kontaktpunkt i tekniska frågor och delta i nationella nätverk
Vem du är
En trygg och tydlig ledare som trivs i förändring och uppbyggnad
Du drivs av att skapa struktur, få saker på plats och se resultat
Har ett starkt engagemang och tar ansvar för både helhet och detaljer
Du är både strategisk och operativ
Kommunikativ och förtroendeingivande med förmåga att engagera andra
Lösningsorienterad och ser möjligheter i nya förutsättningar
Har ett affärsmässigt synsätt och förstår sambandet mellan teknik, fastighet och resultat
Vad du tar med dig
Teknisk högskoleutbildning, exempelvis högskoleingenjör inom el, mekanik eller automation, eller motsvarande erfarenhet
Flerårig erfarenhet av att leda verksamhet i en processtyrd miljö, med ansvar för personal, resultat och produktivitet
God kunskap om underhållsarbete och underhållsmetodik
Vana att arbeta med och utveckla underhållssystem
Förståelse för produktions och driftsprocesser samt hur de kan optimeras
Goda kunskaper i svenska samt förmåga att arbeta på engelska, även i tekniska sammanhang
Goda datorkunskaper och vana av att arbeta i affärssystem och Office
Varför vi finns
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med! Läs mer på postnord.se.
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar PostNord med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Angela Ekelöf på 070-3775781 alt. angela.ekelof@jeffersonwells.se
, Katarina Thomasson på 070-231 28 05 alt. katarina.thomasson@jeffersonwells.se
eller Maria Stenbäck på 072-208 08 92 alt. maria.stenback@jeffersonwells.se
. Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2026. Så ansöker du
Chef Teknik och Drift till PostNord Helsingborg
Maria Stenbäck Maria.Stenback@jeffersonwells.se 0722080892
