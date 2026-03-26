Chef OT Infrastruktur - Vattenfall Eldistribution
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till hushåll, företag och samhälle - dygnet runt året om. Vårt elnät är över 12 000 mil långt och vi distribuerar el till nästan 900 000 kunder. Vi bygger, driver, underhåller och investerar i vårt elnät för att du som kund ska få en tillförlitlig leverans. Läs mer om oss på https://www.vattenfalleldistribution.se/om-oss/
Om rollen
Vill du leda en verksamhet som är avgörande för att vår eldistribution fungerar tryggt och stabilt - dygnet runt? Som Chef för OT Infrastruktur får du kombinera teknik, ledarskap och samhällsnytta i en roll där du får utveckla en central del av vår driftmiljö, samarbeta nära andra funktioner och leda ett engagerat team som har en viktig roll för samhället. Här får du möjlighet att skapa struktur, arbetsro och långsiktighet i ett område med både stort ansvar och stor utvecklingspotential.
I rollen som chef OT Infrastruktur ansvarar du för det team som driftar och operativt förvaltar den tekniska infrastrukturen som exempelvis våra driftsystem vilar på. Det omfattar våra OT-datacenter och de tekniska miljöer som möjliggör säker och stabil drift.
Du arbetar både övergripande och nära verksamheten. Det innebär att du skapar tydliga riktlinjer och robusta arbetssätt samtidigt som du är närvarande i vardagen och stöttar teamet i deras utveckling. Rollen passar dig som tycker om att leda genom tydlighet och som vill bidra till en viktig del av Sveriges kritiska infrastruktur.
Ditt ansvar omfattar bland annat att:
Leda och vidareutveckla teamet inom Infraområdet samt verka för en hållbar arbetsmiljö.
Implementera och vidareutveckla struktur, ordning och tydliga arbetssätt som ger förutsägbarhet och hög kvalitet.
Förvalta och vidareutveckla driftmiljöerna utifrån säkerhetskrav, regelverk och verksamhetens behov; säkerställa att driftmiljöer är stabila, uppdaterade och fungerar dygnet runt.
Skapa nära samarbete och effektiva gränssnitt med driftcentraler och andra intressenter.
Upprätta, följa och optimera upp budget för såväl verksamhet som personal.
Du rapporterar till ansvarig chef i avdelningens ledningsgrupp, där du aktivt bidrar till utvecklingen av verksamheten och organisationen som helhet.
Kravspecifikation
Vi tror att du trivs i en roll där du får leda genom trygghet, tydlighet och engagemang. Du tycker om att skapa ordning i komplexa miljöer och du inspireras av att utveckla både människor och arbetssätt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att leda i en teknisk eller operativ miljö, och som trivs med att arbeta nära teamet.
Är kommunikativ och lyhörd, och skapar förtroende genom att vara tydlig i både prioriteringar och riktning.
Har lätt att bygga samarbete och skapa struktur även i komplexa och geografiskt spridda miljöer.
Du behöver inte ha bakgrund i alla våra teknikområden - vi värdesätter ditt ledarskap, din nyfikenhet och din förmåga att skapa en arbetsmiljö där människor kan lyckas.
Ytterligare information
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Vi arbetar enligt en hybrid modell med både kontorsnärvaro och möjlighet till distansarbete. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Luleå eller Trollhättan
Resor till Solna samt till Luleå resp Trollhättan relativt frekvent samt sporadiskt till Vattenfall Eldistributions övriga etableringsorter ingår i rollen.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Emma Löfgren, emma.loefgren@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Jessica Petersson, jessica.petersson@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 6 april 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad.
Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
