Chef (kriminalvårdsinspektör) häktet Sollentuna
2026-02-06
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Sollentunas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/sollentuna/#verksamhet
Häktet Sollentuna ligger 15 minuters tågrea från Stockholm city och är ett av Sveriges största säkerhetshäkten. Precis som Kriminalvården i stort, växer och utvecklas häktet Sollentuna och det är en arbetsplats i händelsernas centrum. Verksamhetsområde Sollentuna omfattar häktet Sollentuna och häktesfilialen Jakobsberg. Drygt 400 medarbetare och 15 chefer förvaltar, leder och utvecklar en verksamhet som tar emot ca 370 häktade. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
I häktets ledningsgrupp samarbetar 15 första linjens chefer för driva det komplexa och viktiga uppdraget att trygga vårt samhälle. Inom gruppen finns ett gediget kunnande om Kriminalvårdens verksamhet. Som chef ansvarar du för ett eller flera ansvarsområden som t ex klientavdelning, administration, fastighet, olika säkerhetsfunktioner eller servicefunktioner. Vilket ansvarsområde du tilldelas beror på var vi ser att dina kvalifikationer kommer bäst till sin rätt.
Att vara chef inom häktet Sollentuna innebär ett viktig fokus på förändringsledning i en verksamhet där värdegrund, förhållningssätt och verksamhetskultur är företeelser som växer och lever. I ditt dagliga arbete hanterar du allt som omfattas av ett personal- och arbetsmiljöansvar. Kriminalvården tillämpar tillitsbaserat ledarskap, det innebär att du också arbetar för att skapa trygga, självständiga arbetsgrupper, både i det långa perspektivet och i vardagens ledarskap.Kvalifikationer
Att vara chef på ett häkte ställer höga krav på samarbete, kommunikation och problemlösning. Vi söker en trygg och stabil ledare som har vilja och förmåga att tillsammans med kollegor och medarbetare uppnå både mätbara och kvalitativa mål. Det är viktigt för oss att du med ditt förhållningssätt bidrar till att alla blir likvärdigt bemötta, har en human människosyn och respekt för individen samt har en hög säkerhetsmedvetenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* Erfarenhet av förändringsledning (av ditt CV ska framgå en tydlig beskrivning av din erfarenhet av detta)
* Goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift
Det är meriterande med:
* Goda kunskaper inom de arbetsrättsliga processerna kring personalfrågor (t ex rehab, tjänstledighet, personaluppföljning m m)
* Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete inom dynamisk säkerhet (har du denna erfarenhet vill vi se den tydligt beskriven i ditt CV)
* Ledarskapsutbildning
* Erfarenhet av att bedriva värdegrundsarbete
Intervjuer kommer att genomföras den 18 och/eller 19 mars på Kriminalvårdens regionkontor i Liljeholmen.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
