Chef för Spares Support
2026-01-20
Vi söker en ny chef för Spares Support
Spares Support är en enhet inom Spares Services med utvecklande klimat, härlig sammanhållning och driftiga människor och som vi hoppas att du vill bli en del av.
Inom Spares Services arbetar vi med försäljning, inköp, leverans, ändrings-/konfigurationshantering och kundreklamationer av reservdelar och reparationer.
Din framtida utmaning
I rollen som Chef på Spares Support är du den som planerar, leder och följer upp leveranser och åtaganden inom enheten. Du är motorn i vårt förbättringsarbete och processarbete samt utvecklar både gruppen och de tjänster vi erbjuder, exempelvis Obsolescence Management, Last Time Buy (LTB), Reservdelsinformation (SPI). I din grupp ingår ca 6-7 personer där du även har budgetansvar samt ingår du i Spares Services ledningsgrupp.
I tjänsten förekommer enstaka resor.
Den du är
Vi ser att du har för tjänsten relevant akademisk utbildning eller annan kvalifikation som kan bedömas likvärdig. Du bör ha erfarenhet från tidigare chefs-/ledarroll eller varit i ledande projektbefattning. Vi förutsätter också att du hanterar både svenska och engelska i tal och skrift. Kunskap om våra fordon och dess system/reservdelar samt vana att hantera våra olika affärssystem (SAP & ARAS) är meriterande.
Hos Spares Services sätter vi våra medarbetare och leveranser i stort fokus och därför är dina personliga egenskaper av största vikt. För att vara framgångsrik i denna roll måste du vara en serviceinriktad person med ödmjuk inställning till medarbetare, leverantörer och kunder samt vara en lagspelare och målinriktad. För rollen behöver du också vara affärsmässig, strukturerad och noggrann.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha roligt på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få jobba i ett sammansvetsat team och vara en viktig del i att våra kunder känner stort förtroende för vår support och leverans av reservdelar och reparationer.
I vår rekryteringsfilm får du en inblick i hur det är att arbeta på BAE Systems Hägglunds.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Pelle Lindfors, chef Spares Services, 0660-80529, rekryteringskonsult Maria Josefsson, AxÖ Consulting , 070 - 842 23 35.
Sista ansökningsdag är onsdag den 11 februari. Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll samt drogtest.
