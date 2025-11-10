Chaufför Sökes Till El Birria (extra)

El Birria Group AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-11-10


El Birria söker en flexibel och ansvarsfull chaufför som kan hoppa in extra vid morgonleveranser mellan våra restauranger och lager i Stockholm. Du behöver ha erfarenhet av liknande arbete och vara trygg med att arbeta självständigt.

2025-11-10

Dina arbetsuppgifter
Transport av livsmedel och varor mellan våra enheter
Lastning, avlastning och sortering vid mottagande restauranger
Säkerställa punktliga leveranser enligt rutiner
Hantera tunga lyft på ett säkert sätt
Samarbeta och kommunicera med personal
Följa hygien och säkerhetsföreskrifter

Vi söker dig som:
Har giltigt B-körkort (automatbil)
Har tidigare erfarenhet som chaufför eller distributionsförare
Är flexibel, noggrann och punktlig
Kan lyfta tunga lådor
Har god lokalkännedom i Stockholm
Talar svenska

Meriterande:
Erfarenhet av livsmedelstransport, hygienrutiner och lagerhantering

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: jobb@elbirria.se

Arbetsgivare
El Birria Group AB (org.nr 559432-6778)
Isafjordsgatan 30 A (visa karta)
164 40  KISTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

