Chaufför Sökes Till El Birria (extra)
2025-11-10
El Birria söker en flexibel och ansvarsfull chaufför som kan hoppa in extra vid morgonleveranser mellan våra restauranger och lager i Stockholm. Du behöver ha erfarenhet av liknande arbete och vara trygg med att arbeta självständigt.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Transport av livsmedel och varor mellan våra enheter
Lastning, avlastning och sortering vid mottagande restauranger
Säkerställa punktliga leveranser enligt rutiner
Hantera tunga lyft på ett säkert sätt
Samarbeta och kommunicera med personal
Följa hygien och säkerhetsföreskrifter
Vi söker dig som:
Har giltigt B-körkort (automatbil)
Har tidigare erfarenhet som chaufför eller distributionsförare
Är flexibel, noggrann och punktlig
Kan lyfta tunga lådor
Har god lokalkännedom i Stockholm
Talar svenska
Meriterande:
Erfarenhet av livsmedelstransport, hygienrutiner och lagerhantering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: jobb@elbirria.se Arbetsgivare El Birria Group AB
