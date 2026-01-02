Certifieringstandläkare i allmäntandvård
2026-01-02
Folktandvården Region Örebro län startar nu i samarbete med Folktandvården Region Västernorrland och Folktandvården Region Västerbotten en certifieringsutbildning i allmäntandvård och söker nu tandläkare för certifieringstjänstgöring till Allmäntandvården.
Certifieringstandläkare i allmäntandvård
Certifieringsutbildningen syftar till att säkerställa att nödvändig kompetens finns i Folktandvårdens allmäntandvård. Efter fullgjord Certifieringsutbildning får du titeln övertandläkare i allmäntandvård och kommer bidra till att utveckla Folktandvårdens organisation genom hög klinisk kompetens och patientnära arbete inom barn, vuxen och äldretandvård, kunskapsspridning och handledning. I rollen kommer du också utgöra odontologiskt ledningsstöd och bedriva utveckling på klinik/enhetsnivå och övergripande nivå utifrån organisationens behov. Certifieringsutbildningen i allmäntandvård för tandläkare pågår under minst en treårsperiod genom klinisk tjänstgöring och teoretisk utbildning. Utbildningen är förlagd på en klinik inom allmäntandvården. Utbildningen sker i nära samarbete med övriga specialistutbildningar vid Odontologiska utbildningsenheten Folktandvården Region Örebro län samt med motsvarande certifieringsutbildning i Folktandvården Region Västernorrland respektive Folktandvården Region Västerbotten. Anställningen är tidsbegränsad med tillsättningsdag enligt överenskommelse. Arbetstiden omfattar heltid. Efter fullgjord Certifieringsutbildning erhålls en tillsvidareanställning som övertandläkare i allmäntandvård med placering på en av arbetsgivaren utsedd klinik.
Vi söker dig som vill utvecklas och formellt fördjupa dina kunskaper inom allmäntandvårdens ämnesområden med särskilt fokus på klinisk utveckling, samhällsodontologi, ledarskap och pedagogik. Du har ett tydligt intresse för allmäntandvård och allmäntandvårdsfrågor. Du har även en god förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Vi värdesätter engagemang för professionell utveckling och vidareutbildning. Som person är du empatisk och angelägen om att göra nytta för organisationen och patienten. Du har mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att vara behörig ska du ha varit verksam som allmäntandläkare under minst 2 år med erfarenhet av tandvård för barn, vuxna och äldre.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Månadslön
