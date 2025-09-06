Certifierad Barista med erfarenhet inom specialkaffe
Bahia Bay Concept AB / Servitörsjobb / Nacka Visa alla servitörsjobb i Nacka
2025-09-06
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bahia Bay Concept AB i Nacka
Vi söker dig som är en jordnära, nyfiken och positiv barista med några års erfarenhet och stark intresse för specialkaffe.
Start: enligt överkommelse
Plats: Nya Gatan 23, Nacka
Du kommer att arbeta i en liten café nära vår delägare, som även är certifierad barista. Tillsammans strävar vi efter att skapa en unik smakupplevelse inspirerad av Bahia i Brasilien, där kaffe, mat och atmosfär står i centrum.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Bereda espresso- och filterkaffe med noggrannhet och känsla
Utföra latte art och bemästra det noggranna hantverket
Ta emot beställningar och bemöta gäster med värme
Hjälpa till med servering och enklare mat när det behövs
Bidra till den dagliga driften i team med delägaren
Vi söker dig som:
Krav: Certifierad barista med minst 2-3 års erfarenhet som barista inom specialkaffe
Behärskar både espresso och pour-over-metoder (t.ex. V60, Kalita)
Är serviceminded, prestigelös och flexibel
Har god kommunikativ förmåga på engelska. Svenska är meriterande.
Trivs i en miljö där initiativtagande och samarbete värderas
Vi erbjuder:
En passionerad och trygg arbetsmiljö där du får vara med och forma upplevelsen
Möjlighet till kompetensutveckling genom utbildningar via SCA (Specialty Coffee Association)
Friskvårdsbidrag och tjänstepension efter 6 månaders provanställning
Heltidstjänst, ca 40 timmar/vecka
Löpande intervjuer - välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-06Om företaget
Café Bahia öppnar snart i centrala Nacka. Vi är ett litet, engagerat team som vill föra smakerna från Bahia i Brasilien till Stockholm - genom specialkaffe, brasilianska bakverk, lunchrätter och kallbryggda kaffedrycker.
Tack på förhand för ditt intresse för denna tjänst. Med tanke på det stora antalet inkommande ansökningar kommer endast kandidater som uppfyller ovanstående krav att kontaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: info@cafebahia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahia Bay Concept AB
(org.nr 559490-6702)
Nya Gatan 23 (visa karta
)
131 57 NACKA Jobbnummer
9495924