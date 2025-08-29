CE-chaufför till Norrbotten
2025-08-29
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
CE-Chaufförer - Luleå & flera platser i Norrbotten
Nkraft Bemanning AB söker nu flera CE-chaufförer med giltigt YKB för uppdrag i Luleå och på andra orter i Norrbotten. Vi söker dig som är en trygg, flexibel och ansvarstagande förare som vill arbeta i en bransch där din kompetens verkligen behövs.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Som CE-chaufför kommer du att ansvara för tunga transporter inom regionen. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag, men innefattar bland annat:
Transporter med tung lastbil och släp
Lastning och lossning
Säker hantering av gods och dokumentation
Att följa gällande trafikregler, arbetsmiljö- och säkerhetsrutinerKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:
CE-körkort
Giltigt YKB
God svenska i tal och skrift
Noggrannhet och ansvarskänsla
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men viktigast är att du är en säker förare som trivs i rollen.
Vi erbjuder
Hos Nkraft får du en arbetsgivare som bryr sig om både kunder och medarbetare. Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Tjänstepension
Trygg anställning och schyssta villkor
Trevliga kollegor och en arbetsplats med bra gemenskap
Omfattning & villkor
Arbetsort: Luleå - flera platser i Norrbotten
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare eller tidsbegränsad anställning beroende på uppdragSå ansöker du
Låter detta som rätt tjänst för dig? Ansök redan idag - urval sker löpande.
Kontaktperson: Carl-David Almqvist
E-postadress: carl-david@nkraft.se
Telefon: 073-059 46 12
Ansök via vår hemsida: https://www.nkraft.se/jobs/2647454-lastbilschauffor
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: carl.david@nkraft.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B
)
972 31 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Carl-David Almqvist carl-david@nkraft.se 073-059 46 12
9483804