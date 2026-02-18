CE-chaufför med kombinationsuppdrag - Heltid
2026-02-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker nu en CE-chaufför till en heltidstjänst med ett upplägg som kräver flexibilitet och rätt inställning.
Under våren arbetar du huvudsakligen med kombinerade uppdrag.
Fredagar: Fast körning mellan Linköping - Stockholm tur & retur.
Måndag-torsdag: Arbete på annat uppdrag, exempelvis inom lager eller terminal.
När högsäsongen startar i sommar övergår tjänsten till heltid på lastbil.
Det här är en perfekt roll för dig som vill ha trygg heltidsanställning men trivs med variation fram till sommaren.
DETTA SÖKER VI
Har CE-körkort
Har giltigt YKB
Har digitalt färdskrivarkort
Är flexibel med arbetstider och arbetsuppgifter
Inte är rädd för att hoppa in där det behövs
Har god arbetsmoral och tar ansvar
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Stabil arbetsgivare
Variation fram till högsäsong
Möjlighet till heltid på lastbil under sommaren
Det här är inte ett jobb för den som vill göra exakt samma sak varje dag.
Det är för dig som gillar att köra - men också förstår värdet av att vara en lagspelare när verksamheten behöver det.
Låter det som du? Då vill vi höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Fågelögatan 1 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Melanie Carinci linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9749817