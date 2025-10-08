CE-chaufför , Elbil

Staffan Berglund Transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-10-08


Transportbranschen är i förändring och Berglund Transport är nu med i satsningen på elektriska transporter. Tillsammans med kunder och partners har vi kommit igång med att köra ett antal elektriska lastbilar.

Publiceringsdatum
2025-10-08

Arbetsuppgifter
Som medarbetare på Berglund Transport kommer du vara del av ett härligt team som tillsammans arbetar med utvecklingen av hållbara transporter. Du kommer att få köra en elektriska lastbil och kunna påverka teknikskiftet baserat på dina och våra lärdomar. Tjänsten innebär distribution med bil och släp från Västberga till Jönköping, Mån-Ons. Arbetstiden för detta pass är nattkörning ca KL 18:00-06:00. Du kommer även arbeta Lördagar ca 09:00-18:00. Då kör du distribution i Stockholm.

Profil
Du ska inneha:
• CE-behörighet
• Yrkeskompetensbevis (YKB)
• Digitalt förarkort
• Behärska svenska och engelska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: jobb@berglundtrp.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-kort Elbil".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Staffan Berglund Transport AB (org.nr 556617-5104), http://www.berglundtrp.se
126 30  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Staffan Berglund Transport AB

Jobbnummer
9546432

