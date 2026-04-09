CE Västerås, Daglots
2026-04-09
Mälardalens Logistik Bemanning AB söker 5st CE chaufförer i Västerås för kunds räkning. Tjänsterna är dagtid så du bör kunna arbeta dagtid utan problem.
Du som söker skall ha erfarenhet av att köra lastbil med släp, detta är ett krav från kunden. Här nedan ser du vilka krav/kriterier du bör inneha för att söka:
CE Behörighet.
Digitalt förarkort.
Gilltigt YKB/ADR intyg.
Trukkort A1-4.
Kunna det svenska språket i tal och skrift då man talar mycket med kunder.
Körvana är ett krav.
Kunna arbeta dagtid: olika starttider (05:00) (06:00). Har du erfarenhet av daglots är detta en merit som kommer tas med i beräkningen.
Bo i eller med omnejd till Västerås då arbetet utgår därifrån.
Socialt leverne.
Du som INTE har dessa kriterier skall ej söka.
Vänligen maila ditt CV samt Personligt brev till:info@mlogistikbemanning.se
Märk mailet med Västerås. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Mail
E-post: info@mlogistikbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Västerås.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Logistik Bemanning AB
(org.nr 556814-5055)
Transformatorgatan 2 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9845733