CE Fjärrchaufför Lastbil

Tommy Nordbergh Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Ängelholm
2026-01-07


Om jobbet
Tommy Nordbergs Åkeri Söker CE chaufförer för fjärrkörning till Stockholm
Tommy Nordbergh Åkeri AB söker erfarna chaufförer med god servicekänsla. Värdesätter du precis som vi en arbetsplats som präglas av bra teamwork och stort eget ansvar? Då kanske du också är en Tommy!
Arbetsuppgifterna:
Fjärrchaufför med utgångspunkt Hjärnarp
Lossning och lastning av kylda och frysta varor

Krav för anställning:
Giltigt CE-körkort, truckkort, YKB samt Förarkort
God vana vid att backa med släp
Erfarenhet av tempererat gods
Vana vid lastning och lossning
Minst två års erfarenhet i yrket.
Goda kunskaper i svenska alternativt goda kunskaper i engelska i både tal och skrift

För att passa in i vårt team tror vi att du är:
Flexibel och ha ansvarskänsla
Duktig på att hantera olika typer av människor
Ordentlig och varsam med fordon och arbetsredskap

Vi erbjuder Dig:
Nya och moderna fordon som arbetsplats
Avtalsenlig lön, enligt Transport
Anställning visstid eller provanställning med goda chanser till tillsvidare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: personal@tnordbergh.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fjärrchaufför till Stockholm".

Arbetsgivare
Tommy Nordbergh Åkeri AB (org.nr 556250-4695), https://www.tnordbergh.se/lediga-jobb/
Brovägen 6 (visa karta)
266 75  HJÄRNARP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Personalkoordinator
Johan Nyman
johan.nyman@tnordbergh.se
0709-258830

Jobbnummer
9671205

