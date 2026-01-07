CE Fjärrchaufför Lastbil
2026-01-07
Om jobbet
Tommy Nordbergs Åkeri Söker CE chaufförer för fjärrkörning till Stockholm
Tommy Nordbergh Åkeri AB söker erfarna chaufförer med god servicekänsla. Värdesätter du precis som vi en arbetsplats som präglas av bra teamwork och stort eget ansvar? Då kanske du också är en Tommy!
Arbetsuppgifterna:
Fjärrchaufför med utgångspunkt Hjärnarp
Lossning och lastning av kylda och frysta varor
Krav för anställning:
Giltigt CE-körkort, truckkort, YKB samt Förarkort
God vana vid att backa med släp
Erfarenhet av tempererat gods
Vana vid lastning och lossning
Minst två års erfarenhet i yrket.
Goda kunskaper i svenska alternativt goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
För att passa in i vårt team tror vi att du är:
Flexibel och ha ansvarskänsla
Duktig på att hantera olika typer av människor
Ordentlig och varsam med fordon och arbetsredskap
Vi erbjuder Dig:
Nya och moderna fordon som arbetsplats
Avtalsenlig lön, enligt Transport
Anställning visstid eller provanställning med goda chanser till tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: personal@tnordbergh.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fjärrchaufför till Stockholm". Arbetsgivare Tommy Nordbergh Åkeri AB
(org.nr 556250-4695), https://www.tnordbergh.se/lediga-jobb/
Brovägen 6 (visa karta
)
266 75 HJÄRNARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalkoordinator
Johan Nyman johan.nyman@tnordbergh.se 0709-258830 Jobbnummer
9671205