CE chaufför till distribution
Värnamo Godstrafik AB / Fordonsförarjobb / Värnamo Visa alla fordonsförarjobb i Värnamo
2026-07-12
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Lastbilschaufför sökes till Värnamo Godstrafik AB
Vill du arbeta i ett stabilt och väletablerat transportföretag med ett team som vill ta nästa steg? Vi söker nu en pålitlig och serviceinriktad lastbilschaufför till vår verksamhet i Värnamo.Publiceringsdatum2026-07-12Om tjänsten
Arbetstid: 10h pass, arbeta 4 dagar ledig en dag i veckan.
Arbetsområde: Distributionskörning inom cirka 5 mils radie från VärnamoDina arbetsuppgifter
Transportera gods på ett säkert och effektivt sätt
Lastning och lossning av gods
Ansvara för att fordonet hålls i gott skick
Vi söker dig som
Har C/CE-körkort och giltigt YKB
Är serviceinriktad, ansvarsfull och har en positiv inställning
Trivs med att arbeta självständigt
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett väletablerat företag
Konkurrenskraftig lön och kollektivavtal
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Modern vagnparkOm företaget
Värnamo Godstrafik AB är ett åkeriföretag med huvudkontor i Värnamo och kontor i Göteborg, Växjö och Hässleholm. Företaget grundades för 14 år sedan och har idag cirka 160 anställda. Vår huvudsakliga verksamhet är transporter åt DHL. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
E-post: jennie.husu@vgt.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Godstrafik AB
(org.nr 556799-1798), https://www.värnamogodstrafik.se
Torpvägen 2 (visa karta
)
331 34 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10000388