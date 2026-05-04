CE Chaufför sökes Helsingborg/Ängelholm
Daniels Bemanning växer och nu utökar vi med ytterligare två tjänster!
Tjänst 1.
Ängelholm - distribution
Fast schema där man jobbar 4 dagar i veckan, Tors - Sön.
Arbetsuppgifterna är iprincip den samma med lite varjation.
Väldigt lugnt schema med lite till ingen stress.
Körning med skåp bil + släp runt om Skåne.
Samtliga behörigheter krävs såsom:
CE- körkort
Körning av eltruck samt motviktstruck
YKB
ADR grund
Tjänst 2.
Helsingborg - distribution
Fast schema där man jobbar 2 dagar ena veckan, 6 dagar andra veckan
Arbetsuppgifter är leverans utav matvaror till ICA butiker ifrån ICA lagret i Helsingborg
Denna tjänst kräver stresstålighet samt punktlighet
Du kommer köra med skåp bil + dubbelplans släp
Samtliga behörigheter krävs såsom:
CE- körkort
Körning av eltruck
YKB
ADR 1.3
Du får ta del av våran 1 till 2 veckors intrudutionsutbildning där vi visar dig hur dagarna går till samt var du hittar all nödvändighet för att klara av ditt jobb på ett säkert och smidigt sätt, så du inte känner att du blir utslängd på djupt vatten.
Här är det inget "där är nycklarna, där är bilen, KÖR!"
Anställningsform:
Tillsvidareanställning.
Lön: Timlön enligt kollektivavtal.
Arbetstid: Heltid
Kontakta oss:
E-postadress: daniels.bemanning@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-10-03
Sista dag att ansöka är 2026-10-03
