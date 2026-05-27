CE Chaufför lastväxlare
AC Entreprenad- och Specialtransporter AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-05-27
Vi söker nu en erfaren lastbilschaufför med CE-körkort till lastväxlare till vårt ekipage i Göteborg. Tjänsten passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter, har hög ansvarskänsla.
Du kommer köra schakt- och grustransporter med eller utan släp.
Vi söker dig som:
Har CE-körkort
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis) och förarkort
Är ansvarstagande och noggrann
Trivs med att arbeta självständigt och i ett högt tempo
Är serviceinriktad och har ett gott kundbemötande
Tidigare erfarenhet från körning på bygg- och anläggningsprojekt är ett krav.
Du som söker måste kunna sova borta under veckorna då arbete på annan ort kan förekomma.
Vi erbjuder
Stabila arbetsvillkor med kollektivavtal
Ett omväxlande arbete med möjlighet att utvecklas inom företaget
Tjänsten är heltid med provanställning i 3 månader, med tillträde omgående eller enligt överenskommelse
Varmt välkommen att ansöka tjänsten med cv & personligt brev som skickas till mika@acentreprenad.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: mika@acentreprenad.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-chaufför Lastväxlare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AC Entreprenad- och Specialtransporter AB
(org.nr 556759-0889) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AC Entreprenad & Specialtransporter AB Kontakt
Anders Carlsson 0702040857 Jobbnummer
9931858