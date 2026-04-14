CE chaufför för trailerdragare sökes

Adins Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Åstorp
2026-04-14


Vi söker 2 chaufförer - stabilt jobb med tydliga arbetsuppgifter!

Vill du ha ett tryggt och strukturerat chaufförsjobb utan stress kring lastning och lossning? Nu söker vi två chaufförer för lokalkörning mellan två av våra kunder.

Arbetet innebär rangering av trailers mellan företagen - du fokuserar på körningen medan kunderna sköter lastning och lossning. Ett smidigt och tydligt uppdrag där du vet vad som gäller varje dag.

Vi erbjuder:
* Ett stabilt heltidsarbete måndag-fredag
* Tydliga arbetsuppgifter utan fysiskt tungt arbete
* Trevlig arbetsmiljö och kontakt med återkommande kunder
* Lön enligt överenskommelse

Vi söker dig som:
* Är ansvarstagande, pålitlig och punktlig
* Har ett professionellt bemötande och god kundkontakt
* Är rädd om fordon och arbetar noggrant
* Talar och skriver svenska

Arbetstider:
Måndag till fredag, kl. 07:00-19:00
(Sluttiden kan variera)

Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan via e-post och märk ämnesraden med "Lokalkörning".

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: adinsakeri@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adins Åkeri AB (org.nr 556866-4485)
Fläktgatan 7 (visa karta)
265 39  ÅSTORP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9854747

